Prima: un gol di Anselmi nel recupero dà al Fiamignano un punto d'oro col Monterotondo. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono i riflettori sui campi da calcio del campionato di Prima Categoria, ventiduesima giornata giocata con due derby che hanno rispettato le aspettative e match d’alta classifica che hanno riscritto la classifica a sette giornate dal termine del campionato.

Torna alla vittoria il Casperia, impegnato in mattinata nel derby interno contro il Poggio San Lorenzo trionfa con il risultato di 3-1. Match bellissimo che parte in salita per i padroni di casa che vanno sotto di uno a zero al quinto minuto grazie alla rete segnata da Ippoliti che porta avanti gli ospiti, match ricco di occasioni che vede il Poggio San Lorenzo sfiorare il raddoppio poco più tardi, palla però che si infrange sul palo e match che rimane sull'uno a zero, passano dieci minuti e i padroni di casa trovano il pareggio grazie ad una rete di Ubah che ristabilisce la parità. Troverà poi al trentunesimo il vantaggio il Casperia con Flamini che segna e porta in vantaggio i suoi e primo tempo che si chiude con il parziale di due a uno in favore dei padroni di casa. Secondo tempo ricco di occasioni per ambedue le squadre, con gli il Poggio che sfiora più volte il gol del pareggio, ospiti sfortunati, che nel secondo tempo colpiscono altri due legni, ad approfittarne sarà Casperia che al settantaduesimo chiude il match grazie ad un ispiratissimo Ubah che sigla una doppietta e regala ai suoi una domenica di festa e una grande vittoria nel derby tutto sabino. Più tre per Casperia che sale a trenta e aggancia in classifica il Football Jus al sesto posto, si fermano gli ospiti che non riescono a mettere a segno la seconda vittoria consecutiva e restano a 22 al decimo posto.

Derby bellissimo quello giocato tra Alba Sant’Elia e Accademia Calcio sabina con i padroni di casa che riescono ad imporsi sui sabini e vincono una partita importantissima con il risultato di 2-1. Match che parte bene per i padroni di casa che trovano il vantaggio al decimo minuto con il bomber Ciogli che sigla la rete e porta in vantaggio i suoi. Non molla l’Accademia che riuscirà a pareggiare i conti allo scadere del primo tempo con il solito William che approfitta di una disattenzione difensiva e manda le due squadre negli spogliatoi con il parziale di 1-1. Secondo tempo che si apre con tante occasioni da ambedue le squadre, a spuntarla alla fine sarà l’Alba Sant’Elia che grazie al solito Ciogli, oggi autore di un’importantissima doppietta, ritrova il vantaggio a quattro dalla fine e regala ai suoi una vittoria fondamentale ai fini della classifica che allontana l’ultimo posto a quattro punti. Domenica sfortunata invece per l’Accademia che non riesce a portare a casa la seconda vittoria consecutiva e resta a 26 punti all’ottavo posto.

Altra vittoria anche per il Città di Rieti, impegnato in mattinata in esterna ospite del Castelnuovese calcio passa con il risultato netto di 0-3. Grandissima prestazione per gli uomini di Pagliarini che più che una squadra sembrano ormai una corazzata infermabile che, grazie alle reti di Cioffi, Volponi e Pasqualini nel finale schiantano i padroni di casa, aggiungono tre punti, approfittano del pareggio del Monterotondo e volano in solitaria a più due al primo posto.

Termina in pareggio invece il big match giocato a porte chiuse tra Fiamignano Valle del salto e Monterotondo 1935 giocata al San Rocco di Borgorose a porte chiuse. Partita fin da subito bellissima che vede i due team creare tanto senza però andare a segno e primo tempo che termina 0-0. Secondo tempo che si accende da subito con tante occasioni per entrambe, a trovare il momentaneo vantaggio però sarà il Monterotondo con Federici che al settantaseiesimo approfitta di una palla vagante e sigla il vantaggio per gli ospiti. Non molleranno mai gli equicoli che troveranno poi nel recupero il goal del pareggio con Anselmi che realizza una rete pesantissima e regala ai suoi il meritato pareggio. Match dall’alto agonismo che però ha portato a cinque espulsioni nel finale di gara. Fallita la chance di soprasso sul Soratte per gli equicoli che aggiungono un punto e restano a 38 al quarto posto in classifica, fermato il Monterotondo che scende in classifica vista la vittoria del Città di Rieti e resta a 53 al secondo posto.

Domenica da dimenticare per Ginestra, impegnata nella difficile esterna sul campo del Soratte cade per 4-1. Poco da fare per gli uomini di Leoni che purtroppo non riescono ad opporsi alla potenza della squadra capitolina e subiscono un poker pesante che sottolinea ancora di più le difficoltà di classifica del team sabino che resta all’ultimo posto con 8 punti in classifica. Sale invece il Soratte che vola a 41 e consolida la terza posizione.

Tra le altre gare di giornata troviamo il match tra l’Accademia Sporting Roma e Brictense terminato 1-1 e la gara d’anticipo del sabato tra Football Jus e Castrum Monterotondo che però è stata rinviata.

Turno di riposo per il III Municipio calcio fermo a 19 all’undicesimo posto.

Risultati e marcatori (XXII giornata):

Casperia-Poggio San Lorenzo 3-1: Ippoliti (P), Ubah, Flamini, Ubah (C)

Alba Sant’Elia-Accademia Calcio Sabina 2-1: Ciogli, Ciogli (AS), William (AC)

Castelnuovese Calcio-Città Di Rieti 0-3: Cioffi, Volponi, Paqualini (C)

Fiamignano Valle Del Salto-Monterotondo 1935 1-1: Federici (M), Anselmi (F)

Soratte-Ginestra 4-1: Imperatori (G)

Accademia Sporting Roma-Brictense 1-1

Football Jus-Castrum Monterotondo: Rinviata

Classifica

Città di Rieti 1936 55

Monterotondo 1935 53

Soratte 41

Fiamignano Valle Del Salto 38

Castrum Monterotondo* 34

Football Jus*, Casperia 30

Accademia Calcio Sabina 26

Accademia Sporting Roma 24

Poggio San Lorenzo 22

III Municipio calcio 19

Castelnuovese Calcio 17

Brictense 16

Alba Sant’Elia 12

Ginestra 8