I COMMENTI

Marco Sautelli, presidente Poggio Mirteto

Romeo Bucci, tecnico Amatrice

IL TABELLINO

Poggio Mirteto

Amatrice

Arbitro

Rete

Note

RIETI - Nella nona giornata di ritorno del campionato di Prima categoria va in scena al campo Valletonda una bella gara tra Poggio Mirteto e Amatrice. Alla fine sono i padroni di casa ad imporsi per 1-0 e per la formazione mirtense si tratta di una vittoria di grande prestigio ottenuta su un avversario che sta lottando per la promozione.Bella iniziativa con i bambini della Scuola Calcio che accompagnano l'ingresso in campo delle due squadre e dopo sei minuti il Poggio Mirteto è costretto alla sostituzione di Iacobelli per infortunio con il giovane Nese. Al 12' arriva il gol-vantaggio che poi si rivelerà decisivo per il risultato finale: Sciarra batte una punizione dal vertice destro del campo ed il pallone finisce in rete senza alcuna deviazione. L'emozione del Poggio Mirteto continua: dopo tre minuti, su incursione in area di Galletti, c'è un tocco di mano di Gianfelice e l'arbitro assegna il rigore. Batte Sciarra ma il portiere ospite Pantarotto intercetta e respinge. Gli ospiti reagiscono e si rendono pericolosi al 20' con Gianfelice, al 22' con Masci ed al 26' con Pica ma la difesa avversaria tampona ogni tentativo.Insiste ancora la formazione ospite nella ripresa con Onesti e Colangeli mentre dall'altra parte ci provano Sciarra e Fiori ma il risultato non cambia ed i padroni di casa festeggiamo insieme ai numerosi sostenitori presenti in tribuna.«Una vittoria importantissima ottenuta con il cuore da tutto il gruppo. Il mio ringraziamento lo rivolgo a tutto lo staff per l'impegno mostrato anche oggi ed a tutti i nostri tifosi».«Sapevamo che avremmo incontrato un avversario in salute e non siamo riusciti a cogliere un risultato positivo. Nel calcio non ci sono alibi ed accettiamo questa sconfitta: rifletteremo sui nostri errori e guarderemo alle prossime, decisive gare: nulla è compromesso».: Gentili, Diamanti, Guidi, Fiori, Avenali, Quondamstefano, Galletti, Di Rocco, Calvani (40' st De Santis), Iacobelli (6' pt Nese, 13' st Mocci), Sciarra (35' st Antonelli). A disp. Spurio, Bertoldi, Di Francesco, Del Bufalo, Maccia. All. Virgilio D 'Ambrogio: Pantarotto, D'Aquilio, Bucci (30' st S.Pietrangeli), Pica (42' pt Cesaretti), Vitale, D'Amelia, Masci (35' st Serjanajx), Onesti, Ciogli, Ciccalotti (1' st Colangeli), Gianfelice. A disp. Sacco, T.Pietrangeli, Buzzoni, Cenfi, Dolce. All. Romeo Bucci: Palombi di Roma1: 12' pt Sciarra: espulsi 20' st Onesti per doppia ammonizione e 30' st Maccia dalla panchina; al 48' st allontanato dalla panchina il tecnico ospite Bucci. Ammoniti Quondanstefano, Di Rocco, Fiori, D'Aquilio, Onesti, Ciogli; angoli: 3-2