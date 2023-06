Prima: si chiude il campionato, Città di Rieti al Gudini aspetta notizie da Monterotondo. Gare e arbitri

RIETI - Tutto pronto per la trentesima, nonché ultima giornata del campionato di Prima Categoria della stagione 2022/23, sette gare in programma con due anticipi dall'alto tasso tecnico e due gare che decreteranno fra meno di ventiquattro ore il campione di categoria di quest'anno.

Spicca il derby tutto Sabino tra Ginestra e Accademia calcio Sabina, previsto per oggi pomeriggio alle 17:00, match chi ha poco da chiedere alla classifica con i padroni di casa già matematicamente retrocessi con la voglia di onorare la stagione fino alla fine ospiti al sesto posto condiviso con il Castrum Monterotondo con la possibilità di sorpasso in caso di vittoria.

Match a dir poco fondamentale per il Città di Rieti 1936 impegnato domenica in mattinata nella gara interna contro il III Municipio Calcio. Zero possibilità di errore per gli uomini di Pagliarini che dovranno assolutamente vincere e sperare in un inciampo da parte del Monterotondo 1935.

Gara da dentro o fuori anche per l’Alba Sant’Elia impegnato in esterna ospite del Castelnuovese Calcio. Match fondamentale per i reatini che con una vittoria aggancerebbero in classifica i padroni di casa e raggiungerebbero la salvezza all’ultimo sospiro. Gara da vivere.

Match in esterna anche per il Poggio San Lorenzo, impegnato nella difficile sfida contro la capolista Monterotondo 1935. Gara fondamentale per il titolo poiché ai padroni di casa basterebbe una vittoria per aggiudicarsi la nomea di campione di categoria, riusciranno i sabini a fermare la cavalcata degli eretini?

Gara interna invece per il Fiamignano Valle del Salto impegnato oggi pomeriggio contro il Football Jus, scontro diretto che vede i padroni di casa a più uno sugli ospiti, locali pronti a difendere il quarto posto per trovare una vittoria che sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione meravigliosa, ospiti con la voglia di vincere per chiudere la stagione al quarto posto in classifica.

Giocherà fuori casa invece il Casperia, impegnato nell’impegnativa trasferta contro il Soratte, gara apparentemente difficile per i sabini che attualmente all’ottavo posto vogliono chiudere in bellezza la stagione d’esordio con una vittoria, padroni di casa con il terzo posto assicurato e la voglia di concludere l’annata in bellezza.

Tra le altre gare di giornata troviamo il match tutto romano tra Brictense e Castrum Monterotondo con i padroni di casa in attesa di conoscere l’avversario del playout di categoria.

Turno di riposo per l’Accademia Sporting Roma che chiude il campionato al nono posto con 32 punti.

Programma gare (XXX Giornata)

Sabato 10 giugno

Fiamignano Valle del Salto-Football Jus ore 17:00 (Arbitro Giulio Lattanzi di Viterbo)

Ginestra-Accademia Calcio Sabina ore 17:00 (Arbitro Michelangelo Zedda di Rieti)

Domenica 11 giugno

Città di Rieti-III Municipio Calcio ore 11:00 (Arbitro Simone Strippoli di Roma 2)

Castelnuovese Calcio-Alba sant’Elia ore 11:00 (Arbitro Leonardo Perna di Aprilia)

Monterotondo 1935-Poggio san Lorenzo ore 11:00 (Arbitro Rocco Emanuele Muto di Roma 1)

Soratte-Casperia ore 11:00 (Arbitro Emanuele Orazio Urzi di Roma 1)

Brictense-Castrum Monterotondo ore 11:00 (Arbitro Andrea Zearo di Roma 1)

Classifica:

Monterotondo 1935 71

Città Di Rieti 70

Soratte 50

Fiamignano Valle Del Salto 46

Football Jus 45

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina 40

Casperia 36

Accademia Sporting Roma 32

III Municipio Calcio 30

Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 25

Alba Sant’Elia 22

Brictense 18

Ginestra 12