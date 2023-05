Prima: Città di Rieti vuole riprendere la corsa, derby Fiamignano-Accademia. Gare e arbitri

RIETI - Torna il weekend e con esso un'altra domenica di grande calcio di Prima Categoria, sette i match in programma con un super derby fondamentale per la classifica e scontri diretti che sapranno ancor più riscrivere la classifica a quattro giornate dalla fine.

Spicca il derby tra Fiamignano Valle del Salto e Accademia Calcio Sabina, programmato per domenica alle undici, match molto importante per entrambe con i padroni di casa che, reduci da una sconfitta vogliono ritrovare i tre punti per mantenere saldo il terzo posto in classifica, ospiti invece in grande volata in questo finale di stagione in cerca di vittoria per tentare di superare il Football Us e agganciare il sesto posto in classifica, gara tutta da vivere.

Giocherà in casa il Città di Rieti, impegnato nel match contro Brictense in programma sempre domenica in mattinata, gara a dir poco fondamentale per i reatini, che reduci dalla clamorosa sconfitta nella scorsa giornata contro il Monterotondo cercano i tre punti per inseguire ancora il sogno promozione e non lasciarsi alle spalle punti, ospiti al tredicesimo posto in classifica con la voglia di vincere per scongiurare l’eventuale rischio playout, match che si prospetta davvero importante.

Giocherà in casa anche il Ginestra che al comunale di Monteleone Sabino ospiterà il Monterotondo capolista, gara a dir poco difficile per gli uomini di mister Leoni, che a quattro giornate dalla fine si ritrovano ultimi in classifica a meno sette dalla penultima posizione, niente ha ancora scritto però e gara che si prospetterà “all'ultimo sangue” visto il peso specifico per entrambe.

Giocherà fuori casa invece il Poggio San Lorenzo, impegnato nella difficile esterna in casa del soratte, gara apparentemente complicata per i ragazzi di Mister Donati che reduci dall'ottima vittoria contro il Fiamignano nella scorsa giornata vogliono ripetersi per tentare l'aggancio all'ottavo posto sul Casperia, match tutto da vivere.

Giocherà fuori casa anche l'alba Sant'Elia impegnata sempre in mattinata ospite del Football Jus, gara sulla carta difficile per i reatini che comunque vogliono allungare il distacco sull’ultimo posto e tentare il sorpasso su Brictense al terzultimo posto, match che si prevede carico di agonismo.

Tra le altre gare di giornata troviamo i due match tutti romani tra Accademia Sporting Roma e III Municipio Calcio e la sfida tra Castelnuovese Calcio e Castrum Monterotondo.

Turno di riposo per Casperia fermo a 31 all’ottavo posto.

Programma gare (XXVI giornata):

Fiamignano Valle Del Salto-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Emiliano Vedovato di Roma 2)

Città Di Rieti 1936-Brictense ore 11:00 (arbitro Francesco Calderone di Roma 2)

Ginestra-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Federico Pugliesi di Albano Laziale)

Soratte-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Marco Filipponi di Tivoli)

Football Jus-Alba Sant’Elia ore 11:00 (arbitro Matteo Sannino di Civitavecchia)

Accademia Sporting Roma-III municipio Calcio ore 11:00 (arbitro Enrico Scoccimarro di Roma 2)

Castelnuovese Calcio-Castrum Monterotondo ore 11:00 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Riposa Casperia

Classifica

Monterotondo 1935 62

Città di Rieti 1936 58

Fiamignano Valle Del Salto, Soratte 44

Castrum Monterotondo 37

Football Jus 35

Accademia Calcio Sabina 33

Casperia 31

Accademia Sporting Roma 28

Poggio San Lorenzo 26

III Municipio Calcio 24

Castelnuovese Calcio 21

Brictense 17

Alba Sant’Elia 15

Ginestra 8