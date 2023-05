Prima: scontro al vertice Monterotondo-Città di Rieti, derby P. S. Lorenzo-Fiamignano. Gare e arbitri

RIETI - Torna finalmente un’altra giornata di grande calcio del campionato di Prima Categoria, sette le gare in programma con due derby che si prospettano davvero molto importanti e il big-match d’alta classifica che probabilmente varrà mezza stagione. Grandi partite in programma che sapranno sicuramente riscrivere la classifica a cinque giornate dalla fine.

Spicca il big match tra Monterotondo 1935 e Città di Rieti 1936 valido per il primato in classifica, reatini che si presentano alla gara carichi del risultato inflitto a Ginestra nella ventiquattresima gara e con un turno di riposo già osservato, eretini che si presentano anch’essi con una vittoria e con un più uno in classifica ma con un turno di riposo ancora da effettuare. Match che saprà sicuramente regalare grandi emozioni agli amanti del calcio dilettantistico.

Grande derby in programma per la domenica pomeriggio, Poggio San Lorenzo ospiterà al Comunale il Fiamignano Valle del Salto, match che si prevede molto acceso con i padroni di casa che vogliono riscattare la beffa dell’ultimo minuto della scorsa giornata, ospiti con la necessità di vincere per mantenere saldo il terzo posto in classifica ed evitare spiacevoli sorprese dal Soratte, gara tutta da vivere.

Spicca anche l’altro derby di giornata tra Alba sant’Elia e Casperia, gara che si prospetta dall’alto tasso tecnico con i padroni di casa con la necessità di vincere e far punti per cercare di allontanarsi il più possibile dalle zone nere della classifica, ospiti reduci da un pareggio a reti bianche con la voglia di tornare al goal e magari strappare qualche punto al Milardi di Contigliano.

Giocherà in casa invece l’Accademia Calcio Sabina che al Comunale di Tarano ospiterà l’Accademia Sporting Roma, gara molto importante per i padroni di casa che a meno uno dal Casperia vogliono approfittare del derby per mettere la freccia e tentare il sorpasso sui cugini sabini, ospiti a meno due dai padroni di casa con la voglia di riprendersi il settimo posto ai danni dei locali.

Tra le altre gare di giornata troviamo le sfide tutte romane tra Brictense-Castelnuovese Calcio, il big match tra il Castrum Monterotondo e Soratte e la gara tra III Municipio Calcio e Football Jus.

Turno di riposo per Ginestra fermo a otto all’ultimo posto.

Programma gare (XXV giornata):

Monterotondo 1935-Città di Rieti 1936 ore 11:00 (arbitro Alessio Biondi di Latina)

Alba Sant’Elia-Casperia ore 11:00 (arbitro Gianmarco De Cesare di Ciampino)

Brictense-Castelnuovese Calcio ore 11:00 (arbitro Luigi Di Ruccio di Viterbo)

Castrum Monterotondo-Soratte ore 11:00 (arbitro Francesco Perna di Roma 2)

III Municipio Calcio-Footbal Jus ore 11:00 (arbitro Bira Sissoko di Roma 1)

Accademia calcio Sabina-Accademia Sporting Roma ore 15:00 (arbitro Gabriele Canali di Roma2)

Poggio San Lorenzo-Fiamignano Valle Del Salto ore 16:30 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Classifica

Monterotondo 1935 59

Città Di Rieti 1936 58

Fiamignano Valle Del Salto, Soratte 44

Football Jus, Castrum Monterotondo 34

Casperia 31

Accademia Calcio Sabina 30

Accademia Sporting Roma 28

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 23

Castelnuovese calcio 20

Brictense 16

Alba Sant’Elia 12

Ginestra 8