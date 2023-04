Prima: testacoda Città di Rieti-Ginestra, in casa Fiamignano e Casperia. Gare e arbitri

RIETI - Torna il weekend e con esso la ventiquattresima giornata di Prima Categoria, sette i match in programma con un derby dal peso specifico elevato e big match che sapranno sicuramente riscrivere la classifica a fine di questo nono turno delle gare di ritorno.

Spicca il derby tra il Città di Rieti 1936 e Ginestra, gara molto importante per entrambe che vede i padroni di casa attualmente al secondo posto con la necessità di vincere per tentare il sorpasso sul primo posto in attesa dello scontro diretto della prossima settimana, ospiti in cerca disperata di punti per tentare il salvataggio in extremis e regalare ai tifosi una vittoria dal peso d'oro. Gara tutta da vivere.

Match interno per il Fiamignano Valle del Salto che domenica mattina al Bruciano ospiterà il Castrum Monterotondo, match che si prospetta bellissimo viste le due posizioni in classifica occupate rispettivamente dalle due squadre con i padroni di casa in cerca di vittorie per consolidare il terzo posto, ospiti con la voglia di far punti per tentare di avvicinarsi al Soratte e sperare nel podio, gara che si prospetta dall'alto tasso tecnico.

Match interno anche per il Casperia impegnato domenica mattina al Belloni di Montasola ospiterà il III Municipio Calcio. Gara sicuramente bellissima che vede i padroni di casa a 30 punti con l'obiettivo di aggancio sul Football Jus al sesto posto per coronare al meglio la prima stagione storica in questa categoria, Ospiti con l'obiettivo dei tre punti per scongiurare qualsiasi problema di classifica e chiudere il campionato con una buona sicurezza.

Giocherà fuori casa invece il Poggio San Lorenzo, sempre in mattinata ospite dell'Accademia Sporting Roma, match molto importante per i sabini che al pari del III Municipio Calcio Vuole tentare il sorpasso e mettere in sicurezza la stagione, padroni di casa invece a 27 con l'obiettivo di aggancio ai danni dell'Accademia calcio Sabina.

Gara in esterna anche per l'Accademia calcio Sabina, domenica mattina ospite del Football Jus, big match previsto con i padroni di casa a 33 con l’obbiettivo di far punti per avvicinarsi al podio, ospiti invece a 29 in classifica con la voglia di vincere per tentare il sorpasso sui cugini sabini del Casperia e avvicinarsi al sesto posto, match tutto da vivere.

Tra le altre gare di giornata troviamo i due match tutti romani, con il Castelnuovese Calcio che ospiterà la capolista Monterotondo 1935, mentre il Soratte ospiterà il Brictense sempre in mattinata.

Programma gare (XXIV giornata):

Città di Rieti-Ginestra ore 11:00 (arbitro Alessio Salvi di Ostia Lido)

Fiamignano Valle del Salto-Catrum Montetotondo ore 11:00 (arbitro Gianmarco Palmieri di Roma 1)

Casperia-III Municipio Calcio ore 11:00 (arbitro Bogdan Gabriel Cristea di Albano Laziale)

Accademia Sporting Roma-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Umberto Bernardi di Ostia Lido)

Football Jus-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Giacomo Giacomini di Viterbo)

Soratte-Brictense ore 11:00 (arbitro Simone Carpenella di Roma 1)

Castelnuovese Calcio-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Valerio Verona di Civitavecchia)

Riposa Alba Sant’Elia.

Classifica

Monterotondo 1935 56

Città Di Rieti 55

Fiamignano Valle Del Salto, Soratte 41

Castrum Monterotondo 34

Football Jus 33

Casperia 30

Accademia Calcio Sabina 29

Accademia Sporting Roma 27

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 22

Castelnuovese Calcio 20

Brictense 16

Alba Sant’Elia 12

Ginestra 8