Prima: spicca il derby Accademia Sabina-Casperia, Ginestra e Poggio San Lorenzo in casa. Gare e arbitri

RIETI - Si accendono le luci sui campi da calcio del campionato di Prima categoria, ventitreesima giornata in programma, un derby e sfide molto importanti in chiave classifica caratterizzeranno questa ottava giornata di ritorno.

Spicca il derby tutto Sabino tra Accademia Calcio Sabina e Casperia, match molto importante per la classifica di entrambe che vede gli ospiti a più quattro sui padroni di casa, locali reduci da una sconfitta contro l’Alba, ospiti invece reduci da tre risultati utili consecutivi match che si prospetta davvero interessante.

Gara molto importante anche per il Fiamignano Valle del Salto, impegnato in esterna ospite del Brictense, equicoli in cerca dei tre punti per tentare di avvicinarsi al Soratte e provare a riconquistare il terzo posto, gara tutta da vivere.

Giocherà in casa invece il Ginestra, che al comunale di Monteleone Sabino ospiterà il Castelnuovese Calcio, match salvezza che vede i sabini in cerca disperata di punti per tentare di avvicinarsi di nuovo all’Alba sant’Elia e riaccendere un bagliore di speranza nei tifosi.

Giocherà fuori casa invece l’Alba sant’Elia che, ospite del III Municipio Calcio sarà impegnato nella domenica mattina in questo match “salvezza”, ospiti con la necessità di far punti per allontanarsi ancor di più dall’ultimo posto e assicurarsi almeno un match di scarto, locali con la voglia di vincere per tentare l’aggancio sul Poggio San Lorenzo.

A chiudere la ventiduesima giornata del campionato di Prima categoria il match tra Poggio San Lorenzo e Footbal Jus, gara che si prospetta bellissima con i padroni di casa che, in cerca di vittoria, vogliono tentare l’aggancio sull’Accademia Sporting Roma, ospiti invece in cerca di vittorie per tentare di avvicinarsi al quinto posto, gara che si prospetta carica d’agonismo.

Tra le altre gare di giornata troviamo i match tutti romani tra Castrum Monterotondo-Accademia Sporting Roma e il big match di giornata tra Monterotondo 1935 e Soratte.

Turno di riposo per la capolista Città di Rieti ferma a 55 al primo posto.

Programma gare (XXIII giornata)

Brictense-Fiamignano Valle Del Salto ore 11:00 (arbitro Matteo Capogna di Roma 2)

Ginestra-Castelnuovese Calcio ore 11:00 (arbitro Matteo Pacifici di Ciampino)

III Municipio Calcio-Alba Sant’Elia ore 11:00 (arbitro Francesco De Lucia di Civitavecchia)

Castrum Monterotondo-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Michela Orazi di Albano Laziale)

Monterotondo 1935-Soratte ore 11:00 (arbitro Benito Eolo Sottile di Roma 1)

Accademia Calcio Sabina-Casperia ore 15:00 (arbitro Massimo Ramazzotti di Rieti)

Poggio San Lorenzo-Football Jus ore 16:30 (arbitro Gianluca Mariano di Roma 2)

Riposa Città di Rieti

Classifica:

Città di Rieti 1936 55

Monterotondo 1935 53

Soratte 41

Fiamignano Valle Del Salto 38

Castrum Monterotondo* 34

Football Jus*, Casperia 30

Accademia Calcio Sabina 26

Accademia Sporting Roma 24

Poggio San Lorenzo 22

III Municipio calcio 19

Castelnuovese Calcio 17

Brictense 16

Alba Sant’Elia 12

Ginestra 8