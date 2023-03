Prima: riflettori sul derby d'alta quota Fiamignnao Valle del Salto-Città di Rieti. Gare e arbitri

RIETI - Si alza il sipario sulla ventesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match previsti in questa domenica: big match, sfide salvezza e un gran derby caratterizzeranno questa quinta giornata di ritorno del girone B.

Spicca l'atteso derby tra Fiamignano Valle del Salto e Città di Rieti previsto per domenica mattina, con i padroni di casa che vogliono ritrovare la vittoria per tornare sul podio e continuare a sognare in grande, ospiti con zero margine di errore per mantenere il primato nell’attesa di un passo falso del Monterotondo 1935, gara tutta da vivere.

Partita interna per il Casperia, impegnata in casa contro Brictense, match molto importante per Casperia che con il vantaggio di più cinque sugli ospiti vuole allungare ancor di più il distacco e dimenticare al più presto la pesante sconfitta nella scorsa giornata.

Match interno anche per l’Alba Sant’Elia, impegnato al Milardi di Contigliano ospiterà il Castrum Monterotondo, partita importante per i reatini che, reduci da una sconfitta di misura mercoledì nel recupero del match contro il Città di Rieti vogliono imporsi e tentare di trovare i tre punti che allungherebbero il distacco sull’ultimo posto con quattro punti, match tutto da vivere.

Gara in esterna invece per il Poggio San Lorenzo, impegnati a Settebagni ospiti del III Municipio Calcio, gara interessante per i sabini che mancano alla vittoria da tre giornate, reduci da un pareggio nel derby contro l’Accademia Calcio Sabina vogliono ritrovare i tre punti per tentare il sorpasso ai danni del Casperia e regalarsi l’ottavo posto.

Giocherà fuori casa anche il Ginestra, impegnato in terra capitolina ospite dell’Accademia Sporting Roma, partita fondamentale per i sabini che attualmente occupano l’ultimo posto in classifica con otto punti, fondamentale sarà tentare la vittoria per cercare il sorpasso sull’Alba e provare a salvare una stagione sin qui decisamente travagliata.

Tra le altre gare di giornata troviamo i due derby tutti “romani” tra Soratte e Castelnuovese Calcio e il big match tra Football Jus e Monterotondo previsti entrambi per domenica mattina.

Turno di riposo invece per l’Accademia Calcio Sabina ferma al settimo posto con 23 punti.

Programma gare (XX giornata):

Fiamignano Valle Del Salto-Città Di Rieti ore 11:00 (Marco Tavassi di Tivoli)

Casperia-Brictense ore 11:00 (arbitro Vasile Arsene di Ostia Lido)

Alba Sant’Elia-Castrum Monterotondo ore 11:00 (arbitro Antonio Mazzotta di Tivoli)

III Municipio Calcio-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Filippo Maria Letizia di Albano Laziale)

Accademia Sporting Roma-Ginestra ore 11:00 (arbitro Stefano Proietti di Civitavecchia)

Soratte-Castelnuovese Calcio ore 11:00 (arbitro Federica Pappacena di Roma 2)

Football Jus-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Alessio Battilocchi di Rieti)

Classifica

Città di Rieti, Monterotondo 1935 46

Soratte 35

Fiamignano Valle del Salto 34

Castrum Monterotondo 32

Football Jus 27

Accademia Calcio Sabina 23

Accademia Sporting Roma 22

Casperia 20

Poggio San Lorenzo 19

Castelnuovese Calcio 17

III Municipio Calcio 16

Brictense 15

Alba Sant’Elia 8

Ginestra 7