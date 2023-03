Prima: derby sabino fra Poggio San Lorenzo e Accademia, vietati passi falsi per il Città di Rieti al Gudini

RIETI - Tutto pronto per la diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria girone B, sette match previsti per questa domenica con scontri salvezza, match d’alta classifica e un derby tutto sabino che si prevede molto interessante.

Spicca il derby tutto sabino tra Poggio San Lorenzo e Accademia Calcio Sabina, previsto nel pomeriggio di domenica: i padroni di casa reduci da una sfortunata sconfitta con la voglia di rivalsa, ospiti che nella scorsa domenica hanno riposato vogliono tornare subito alla vittoria per portarsi a meno uno dai locali.

Match interno per il Città di Rieti, impegnato domenica mattina contro l’Accademia Sporting Roma, gara fondamentale per i reatini che, obbligati a seguire il passo del Monterotondo, non possono lasciare neanche un punto per strada, per restare nelle vicinanze della vetta e continuare il sogno promozione.

Giocherà in casa anche il Ginestra, impegnato in mattinata nella sfida contro il Football Jus, match molto importante per i sabini che attualmente occupano l’ultimo posto della classifica, con la necessità di far punti per cercare di salvare una stagione travagliata, ospiti al sesto posto con la possibilità di avvicinarsi al podio.

Match in esterna invece per il Fiamignano Valle del Salto, impegnato in terra capitolina ospite del Castelnuovese Calcio. Gara molto importante per gli equicoli che vogliono tornare a sognare e a vincere, podio a meno uno con la possibilità di sorpasso sul Soratte, gara tutta da vivere.

Giocherà fuori casa anche il Casperia, impegnato nell’esterna contro la capolista Monterotondo 1935. Gara sulla carta davvero difficile per i sabini che però sembrano essere tornati agli standard di inizio stagione, reduci da una larga vittoria in casa nella scorsa giornata proveranno a ripetersi per infliggere la prima sconfitta stagionale agli eretini e per tornare a sognare.

Gara in esterna anche per l’Alba Sant’Elia, impegnata in terra capitolina nel match salvezza contro Brictense. Match fondamentale per i reatini che in questo scontro diretto hanno la possibilità di allungare su Ginestra e portarsi a meno uno dagli avversari, per provare a uscire definitivamente dalle zone buie della classifica.

Tra le altre gare di giornata troviamo il match tutto “romano” tra Castrum Monterotondo e III Municipio calcio previsto per domenica mattina alle 11.

Turno di riposo per il Soratte fermo a 35 al terzo posto.

Programma gare (XIX giornata):

domenica 19 marzo

Città Di Rieti-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Simone Nocente di Roma 1)

Ginestra-Football Jus ore 11:00 (arbitro Isabella Mastrippolito di Roma 2)

Castelnuovese Calcio-Fiamignano Valle Del Salto ore 11:00 (arbitro Enrico Scoccimarro di Roma 1)

Monterotondo 1935-Casperia ore 11:00 (arbitro Erika Improta di Frosinone)

Brictense-Alba Sant’Elia ore 11:00 (arbitro Federico Moretti di Viterbo)

Castrum Monterotondo-III Municipio Calcio ore 11:00 (arbitro Vincenzo De Matteo di Aprilia)

Poggio San Lorenzo-Accademia Calcio Sabina ore 15:00 (arbitro Davide Magnanelli di Tivoli)

Riposa Soratte

Classifica

Monterotondo 1935 43

Città Di Rieti * 40

Soratte 35

Fiamignano Valle Del Salto 34

Castrum Monterotondo 29

Football Jus 24

Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma 22

Casperia * 20

Poggio San Lorenzo 18

III Municipio Calcio 16

Castelnuovese Calcio * 14

Brictense 12

Alba Sant’Elia* 8

Ginestra 7