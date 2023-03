Derby sabino fra Casperia e Ginestra, Città di Rieti in trasferta, Fiamignano punta al terzo posto. Gare e arbitri

RIETI - Torna il weekend e con esso la diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare previste in questo fine settimana con un derby e sfide al vertice che sparanndo rendere unica questa terza giornata del girone di ritorno.

Spicca il derby tutto sabino tra Casperia e Ginestra previsto per domenica in mattinata, match molto importante per entrambi che vede i padroni di casa in un momento difficile con la necessità di ritrovare la vittoria per scongiurare situazione scomode in classifica e ritrovare morale, ospiti in cerca di punti per dimenticare al più presto la sconfitta di domenica contro l’Alba e tentare di riprendersi il penultimo posto, match tutto da vivere.

Gara molto importante anche per il Città di Rieti, impegnato oggi pomeriggio nell’anticipo in esterna, ospite del Football Jus, gara complicata per i reatini che affronteranno la squadra capitolina reduce da due ottime vittorie consecutive, ma con la necessità di trovare i tre punti per non perdere neanche una lunghezza sul Monterotondo 1935 primo in classifica.

Match interno per Fiamignano Valle Del Salto, che in casa ospiterà il Soratte, big match previsto con i padroni di casa che nella scorsa hanno osservato il turno di riposo e sono stati superati al terzo posto proprio dagli ospiti, gara che si prevede dall’alto tasso tecnico visto il terzo posto in palio.

Giocherà in casa anche l’Alba Sant’Elia, impegnata domenica mattina contro il Monterotondo 1935 capolista. Match che si prevede difficile per i reatini che affronteranno gli imbattuti del girone, locali con la voglia però di trovare punti per definire ancor di più il distacco sull’ultimo posto, ospiti in cerca dei tre punti per non rischiare il primato.

A chiudere la diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria, il posticipo pomeridiano tra l’Accademia Calcio Sabina e il Castrum Monterotondo, match molto importante per i sabini che affronteranno un diretto avversario in classifica, con la possibilità di sorpasso a più uno per guadagnare il quinto posto, gara tutta da vivere.

Tra le altre gare di giornata troviamo il match tutto “romano” tra Accademia Sporting Roma e Castenuovese calcio e il match salvezza tra III Municipio Calcio e il Brictense.

Turno di riposo per il Poggio San Lorenzo fermo a diciotto al nono posto.

Programma gare (XVIII giornata):

Sabato 11 marzo

Football Jus-Città Di Rieti ore 15:00 (arbitro Lorenzo Zega di Albano Laziale)

Domenica 12 marzo

Casperia-Ginestra ore 11:00 (arbitro Riccardo Imbrogno di Ciampino)

Fiamignano Valle del Salto-Soratte ore 11:00 (arbitro Omar Hamouda Ebrahim di Roma 1)

Alba Sant’Elia-Monterotondo ore 11:00 (arbitro Simone Strippoli di Roma 2)

Accademia Sporting Roma-Castelnovese Calcio ore 11:00 (arbitro Michelangelo Zedda di Rieti)

III Municipio Calcio-Brictense ore 11:15 (arbitro Andrea Vitiello di Ostia Lido)

Accademia Calcio Sabina-Castrum Monterotondo ore 15:00 (arbitro Emiliano Vedovato di Roma 2)

Riposa Poggio San Lorenzo

Classifica

Monterotondo1935 40

Città Di Rieti 1936 37

Soratte 34

Fiamignano Valle del Salto 33

Castrum Monterotondo 26

Football Jus 24

Accademia Calcio Sabina 22

Accademia Sporting Roma 21

Poggio San Lorenzo 18

Casperia 17

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 13

Brictense 12

Alba Sant’Elia 8

Ginestra 7