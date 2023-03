Prima: Città di Rieti cerca conferme col Casperia, derby salvezza Ginestra-Alba S.Elia. Gare e arbitri

RIETI - Si alza il sipario sulla diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette le gare in programma con due derby molto interessanti e scontri diretti che sapranno sicuramente rendere unico questo primo fine settimana di marzo.

Spicca il derby tra Città di Rieti e Casperia, previsto domenica in mattinata, gara che si preannuncia dall’alto tasso tecnico con i padroni di casa con l’obbligo di vittoria per tentare l’aggancio sul Monterotondo e riprendersi la vetta della classifica, ospiti in cerca di punti per tornare sui binari giusti e dimenticare al più presto le ultime uscite negative.

Altro derby molto interessante previsto per domani quello tra Ginestra e Alba Sant’Elia, match che si può definire “salvezza” per entrambe viste le ultime due posizioni in classifica occupate proprio dalle due squadre, due soli punti a distanziare i team in una gara che si prevede spigolosa ma molto interessante.

Match in esterna per l’Accademia calcio Sabina che nella mattinata di domani sarà ospite del Brictense, match apparentemente facile per i sabini che però nasconde molte insidie vista la ricerca di punti da parte dei padroni di casa che vogliono approfittare dello scontro diretto fra Alba e Ginestra, ospiti reduci da una sconfitta sfortunata vogliono rialzarsi e tornare a sognare il podio, gara tutta da vivere.

Giocherà fuori casa anche il Poggio San Lorenzo, impegnato in esterna ospite del Castrum Monterotondo, gara importante per i sabini che reduci da una splendida vittoria per 6-0 nella scorsa giornata vogliono ripetersi per tornare a sognare in grande e tentare l’aggancio sui cugini dell’Accademia Calcio Sabina, padroni di casa al quinto posto che non vogliono cedere di un tassello.

Tra le altre gare di giornata troviamo sempre nella mattinata di domenica i tre derby tutti “romani”, il Monterotondo 1935 ospiterà il III Municipio Calcio con l’obiettivo di mantenere saldo il primo posto, il Soratte ospiterà l’Accademia Sporting Roma mente il Castelnuovese Calcio ospiterà il Football Jus.

Turno di riposo per il Fiamignano Valle del Salto fermo al 33 al terzo posto in classifica.

Programma gare (XVII giornata, domenica 5 marzo)

Città di Rieti 1936-Casperia ore 11:00 (arbitro Paul Lucian Stefan di Tivoli)

Ginestra-Alba Sant’Elia ore 11:00 (arbitro Alein Iannone di Tivoli)

Brictense-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Claudio Imbimbo di Tivoli)

Castrum Monterotondo-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Isacco Borra di Roma 2)

Monterotondo 1935-III Municipio Calcio ore 11:00 (arbitro Luca Mariani di Viterbo)

Soratte-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Matteo Pacifici di Ciampino)

Castelnuovese Calcio-Football Jus ore 11:00 (arbitro Constantin Vlad Spiridon di Civitavecchia)

Riposa Fiamignano Valle Del Salto.

Classifica

Monterotondo 1935 37

Città Di Rieti 34*

Fiamignano Valle Del Salto 33

Soratte 31

Castrum Monterotondo 23

Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma, Football Jus 21

Poggio San Lorenzo 18

Casperia* 17

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio* 13

Brictense 11

Ginestra 7

Alba Sant Elia* 5

* Una gara in meno