Prima: derby al Gudini, Fiamignano e Ginestra. L'Alba a Soratte. Gare e arbitri

RIETI - Torna il fine settimana e con esso un'altra domenica di calcio di Prima Categoria, quattordicesima giornata in programma che si prospetta avvincente visti i tre derby per le reatine.

Spicca il derby tra il Città di Rieti e l’Accademia Calcio Sabina, entrambe reduci da due belle vittorie si sfideranno domenica mattina in una gara che si prevede dall’alto tasso agonistico con i reatini che vogliono mantenere il primato in classifica e restare al passo del Monterotondo 1935, sabini in cerca della seconda vittoria consecutiva per avvicinarsi al quarto posto e sognare in grande, match tutto da vivere.

Altro derby interessante previsto in giornata tra Fiamignano Valle del Salto e Casperia, cicolanensi a meno due dalla prima posizione in grande stato di forma in cerca della quinta vittoria consecutiva, ospiti che invece sembrano aver perso smalto nelle ultime gare con la voglia di tornare alla vittoria e ristabilirsi tra i primi posti in classifica.

Derby molto interessante anche quello tra Ginestra e Poggio San Lorenzo, previsto nella mattinata di domenica. Padroni di casa che si presentano alla gara in piena crisi di risultati, reduci da nove sconfitte consecutive in cerca di punti per tentare la miracolosa rimonta sui diretti avversari per la salvezza, ospiti a quindici punti in classifica, reduci da una sconfitta vogliono ritrovarsi per tentare l’aggancio sull’Accademia Calcio Sabina che dista a tre lunghezze.

Match in esterna per l’Alba Sant’Elia che in mattinata sfiderà il Soratte, gara sulla carta difficile per i reatini che sostano al penultimo posto con cinque punti con la possibilità di portarsi a meno uno dal III Municipio Calcio, locali forti del quarto posto in classifica con la possibilità di aggancio al primo posto.

Tra le altre gare di giornata troviamo il derby eretino tra il Monterotondo 1935 che sfiderà i cugini del Castrum Monterotondo, mentre nella mattinata di domenica troviamo il match tra Accademia Sporting Roma e Football Jus, a chiudere il Castelnuovese Calcio che ospiterà il III Municipio Calcio.

Turno di riposo per Brictense ferma a undici punti in classifica.

Programma gare (XIV giornata):

Monterotondo 1935-Castrum Monterotondo ore 10:30 (arbitro Alessandro Pasquale di Ostia Lido)

Città di Rieti-Accademia Calcio Sabina ore 11:00 (arbitro Davide Guarracino di Roma 2)

Fiamignano Valle del Salto-Casperia ore 11:00 (arbitro Raffaello Formichetti di Roma 1)

Ginestra-Poggio San Lorenzo ore 11:00 (arbitro Rocco Emanuele Muto di Roma 1)

Soratte-Alba Sant'Elia ore 11:00 (arbitro Constantin Vlad Spiridon di Civitavecchia)

Accademia Sporting Roma-Football Jus ore 11:00 (arbitro Alessio Paci di Roma 1)

Castelnuovese Calcio-III Municipio Calcio ore 11:00 (Robert Junior Sanchez di Ciampino)

Riposa Brictense

Classifica

Monterotondo 1935, Città di Rieti 28

Fiamignano Valle del Salto 26

Soratte 25

Castrum Monterotondo 20

Football Jus, Accademia Calcio Sabina 18

Casperia, Accademia Sporting Roma 17

Poggio San Lorenzo 15

Brictense 11

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio 9

Alba Sant’Elia 5

Ginestra 3