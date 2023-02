Prima: riflettori sui derby Poggio San Lorenzo-Città di Rieti e Alba Sant'Elia-Fiamignano Valle del Salto

RIETI - Tornano ad accendersi le luci sui campi da calcio del campionato di Prima Categoria, sette gare in programma in questa domenica con scontri diretti e due derby che si preannunciano spettacolari, tredicesima giornata tutta da vivere.

Spicca il derby pomeridiano tra Poggio San Lorenzo e Città Di Rieti, gara importante per ambedue le squadre con i sabini reduci da una sconfitta in Coppa Lazio inflitta proprio dai reatini per 3-1 con la voglia di rivincita per cercare di riavvicinarsi al podio, ospiti che non possono sbagliare visto il primato in classifica condiviso con Monterotondo 1935, l’obiettivo è uno solo, vincere, gara che si prevede davvero ricca di emozioni.

Altro derby interessante previsto in giornata con l’Alba Sant’Elia che al Milardi di Contigliano ospiterà il Fiamignano Valle Del Salto, squadre molto distanti tra di loro in classifica con obiettivi ben diversi, locali in cerca di punti e soprattutto in cerca della prima vittoria stagionale per cercare una rimonta che saprebbe di miracolo sportivo, ospiti al terzo posto in classifica a sole due lunghezze dalle prime due della classe, vietato sbagliare per gli equicoli che sperano in un passo falso delle copoliste per tentare il sorpasso e sognare in grande.

Match interno per Casperia che nella giornata di domani al Belloni di Montasola ospiterà l’Accademia Sporting Roma, match fondamentale per i sabini che ultimamente sembrano aver perso di lucidità, in cerca di vittoria per avvicinarsi al podio e sorpassare il Football Jus a un solo punto di distanza.

Giocherà fuori casa invece il Ginestra, impegnato in esterna in casa del Castrum Monterotondo, match che si prevede davvero difficile per i sabini che reduci da una sconfitta per 3-0 in Coppa Lazio proprio contro gli avversari di domani, sabini che necessitano di punti per uscire dal tunnel negativo e cercare di salvare una stagione che al momento è al di sotto delle aspettative.

A chiudere la tredicesima giornata del campionato di Prima Categoria il match tra Accademia Calcio Sabina e Castelnuovese calcio, gara interna per i sabini che reduci da due sconfitte di misura vogliono tornare alla vittoria per riavvicinarsi ai primi posti e tentare l’aggancio ai danni del Football Jus al quinto posto, gara tutta da vivere.

Tra le altre gare di giornata troviamo i derby capitolini con Brictense che ospiterà la capolista Monterotondo 1935, mentre il III Municipio Calcio ospiterà il Soratte quarto in classifica.

Turno di riposo per Football Jus che resta a diciotto punti in classifica.

Programma gare (XIII giornata)



Alba Sant Elia-Fiamignano Valle del Salto ore 11:00 (arbitro Stefano Proietti di Civitavecchia)

Casperia-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Giacomo Ressa di Roma 19

Castrum Monterotondo-Ginestra ore 11:00 (arbitro Filippo Maria Letizia di Albano Laziale)

Brictense-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Andrea D’orazi di Rieti)

III Municipio Calcio-Soratte ore 11:00 (arbitro Fabio Toci di Ostia lido)

Accademia Calcio Sabina-Castelnuovese Calcio ore 15:00 (arbitro Lorenzo Paturzo di Roma 1)

Poggio San Lorenzo-Città Di Rieti ore 15:00 (arbitro Alessio Riccardi di Ostia Lido)

Riposa Football Jus

Classifica

Città Di Rieti, Monterotondo 1935 25

Fiamignano Valle Del Salto 23

Soratte 22

Football Jus 18

Casperia, Castrum Monterotondo 17

Poggio San Lorenzo, Accademia Calcio Sabina 15

Accademia Sporting Roma 14

Brictense 11

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio 9

Alba Sant Elia 5

Ginestra 3