Prima: Città di Rieti e Casperia soddisfatte, Fiamignano poco cinico, l'amarezza di Alba, Accademia e Ginestra. I commenti

RIETI - Termina il weekend e con esso la diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette gare giocate con tanti goal e un derby ricco di emozioni che ha caratterizzato questa terza giornata di ritorno del girone B.

Risultati e marcatori e commenti

Casperia-Ginestra 6-1: Uduh, Uduh, Uduh, Ricci, Magnerini, Colletti (C), Cesaretti (G)

Andrea Capulli (Tecnico Casperia): «Lo scopo della gara era assolutamente la vittoria e l’abbiamo ottenuta in modo evidente, anche se dobbiamo riconoscere la validità del gioco avversario. Sono contento per la prestazione di tutto il gruppo ed in particolare dei giovani che oggi sono scesi in campo».

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «Non è facile vedere delle cose buone in un risultato così negativo, ma oggi abbiamo giocato una buona partita in cui purtroppo abbiamo sciupato parecchio soprattutto l'occasione per andare in vantaggio e quella per pareggiare subito. I loro goal sono soprattutto errori individuali per la troppa nostra sufficienza in alcune giocate, cosa che non ci possiamo permettere. Sono stati bravissimi a concretizzare tutto il possibile e hanno vinto comunque con merito, le loro individualità hanno fatto la differenza giocatori come Mevoli , Facchini o Uduh ma anche Armagno e Ricci sono stati determinanti il mister è molto bravo quindi faccio loro i complimenti. Noi non abbiamo altro da fare che credere nel lavoro, domenica forse avremo l'ultima chiamata per tentare l'impossibile e mantenere viva la speranza, saremo chiamati ad una prova come squadra e come uomini, chi vuole esserci da martedì deve avere un solo pensiero che è il Football Jus, chi invece non ha la testa giusta o chi ha come priorità altre cose e non mette la squadra al primo posto può, anzi deve restare a casa perché il momento delle parole è ormai finito e io non ho tempo da perdere».

Football Jus-Città di Rieti 0-3: Zanette, Ranieri, Paoliello (C)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti): «Abbiamo fatto fatica, ma per la prima volta troviamo una squadra ostica di fronte a noi, anzi colgo l’occasione per congratularmi con il Football Jus che ha giocato a visto aperto, siamo stati bravi a concedere poco e a vincere una partita importante. Andiamo avanti, continuiamo il nostro percorso senza guardare niente e nessuno, complimenti alla squadra che ha capito che le file erano serrate giustamente, siamo stati bravi. Adesso andremo ad affrontare squadre che ora come ora hanno poco da chiedere e noi avremo invece questa “spada di Damocle” addosso in cui dobbiamo sempre vincere, però bene così».

Fiamignano Valle del Salto-Soratte 1-1: Anselmi (F)

Senneca Giancarlo (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Abbiamo fatto probabilmente una delle partite più belle del nostro campionato, una gara ad alti livelli e abbiamo creato tanto, purtroppo però non siamo riusciti a concretizzare, mettendoci in mezzo anche un po' di sfortuna. La gara è iniziata molto forte, fin da subito abbiamo avuto grandi occasioni sfiorando anche il vantaggio che però si è infranto sul palo, andiamo in vantaggio con una bellissima azione. Purtroppo, la casualità ci è andata contro difatti dopo due minuti dal nostro vantaggio su un rinvio sbagliato subiamo goal. Da li in poi la gara è stata a verso unico, abbiamo avuto anche un paio di occasioni per tornare in vantaggio che però non abbiamo concretizzato. Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi e sono sicuro che se continueremo con queste prestazioni alla lunga usciremo, complimenti ai miei ragazzi e ora testa alla coppa».

Accademia Calcio Sabina-Castrum Monterotondo 1-2:

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Partita da due volti, primo tempo un po' contratti ma senza subire tanto, anzi l’occasione più nitida l’abbiamo noi, con Marchegiani che a tu per tu non riesce a fare gol. Nei minuti finali del primo tempo il direttore di gara pensa di essere per due minuti il protagonista e decreta, senza che un giocatore avversario reclamasse, un rigore inesistente per il Castrum e andiamo sotto di un gol. Il secondo tempo siamo stati più lucidi e pareggiamo subito con Bekay di testa su calcio d’angolo, poi abbiamo creato tre occasioni dove era impossibile non fare gol, come spesso accade se non fai gol, lo subisci difatti allo scadere su una loro ripartenza subiamo il loro vantaggio».

Alba Sant’Elia-Monterotondo 1935 2-3: Scardaoni, Ciogli (A)

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Partita in cui bisogna solo fare i complimenti ai ragazzi. Siamo partiti col piglio giusto come ci succede da qualche domenica, sapevamo di incontrare una corazzata, ma senza timore ci siamo messi a ribattere colpo su colpo gli attacchi avversari, correndo zero pericoli, fino a quando Scardaoni si inventa un goal da giocatore fuori categoria quale è. Purtroppo due minuti dopo per una nostra disattenzione regaliamo un calcio d'angolo e ci perdiamo l'uomo più pericoloso che ci fa goal di testa Il secondo tempo continuiamo la nostra partita con delle buone ripartenze che ci portano vicino al goal, fino a metà del secondo tempo quando andiamo in vantaggio su rigore di Ciogli. Loro si riversano tutti in avanti e non riusciamo a concretizzare un'ottima occasione per chiudere la gara, e prendiamo il goal del pareggio su palla inattiva, su una punizione dubbia. Al 94' la doccia fredda, ancora su calcio d'angolo ci facciamo un autogoal. Rimane la prestazione dei ragazzi, a cui l'unico appunto che posso fare sono le disattenzioni nelle marcature su palla inattiva, sono convinto che se ripeteremo queste prestazioni potremo lottare fino alla fine con tutti. Domenica ci attende un'altra finale in casa della Brictense alla quale dobbiamo presentarci con questa mentalità».

Accademia Sporting Roma-Castelnuovese Calcio 1-1

III Municipio Calcio-Brictense 4-1

Classifica

Monterotondo 1935 43

Città Di Rieti * 40

Soratte 35

Fiamignano Valle Del Salto 34

Castrum Monterotondo 29

Football Jus 24

Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma 22

Casperia * 20

Poggio San Lorenzo 18

III Municipio Calcio 16

Castelnuovese Calcio * 14

Brictense 12

Alba Sant’Elia* 8

Ginestra 7