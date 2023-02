Prima: Città di Rieti e Fiamignano Valle del Salto a gonfie vele, Ginestra rivede la luce. I commenti

RIETI - Termina il weekend e con esso la quattordicesima giornata del campionato di prima categoria, sette partite giocate con tre derby carichi di agonismo e risultati che hanno ancor più definito la classifica che sembra sempre più sorridere alle reatine.

Risultati, marcatori e commenti (XIV giornata):

Città di Rieti 1936-Accademia Calcio Sabina 5-1: Laurenti, Cioffi, Zanette, De Dominicis, Parente (C), Williams (A)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti): «Siamo stati perfetti. Abbiamo giocato mettendo in evidenza le nostre potenzialità e il risultato è stata la logica conseguenza. Continuiamo di questo passo e alla fine tireremo le somme anche perché Monterotondo non molla».

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Dispiace per il risultato, forse cinque gol è un po' esagerato dove un paio sono errori nostri individuali, ma è ovvio che il Città di Rieti è un’ottima squadra. Una cosa che mi è piaciuta è quella di provare sempre e comunque a fare calcio, potevamo riaprirla se il loro portiere non faceva due grosse parate su Gattarelli e Toma. Dispiace ma usciamo a testa alta».

Fiamignano Valle del Salto-Casperia 4-2: Anselmi A. Creazzo, Ranieri, Caldarelli (F), Mevoli, Ricci (C)

Antonio Anselmi (Capitano Fiamignano Valle del Salto): «È stata veramente una bella gara, loro una squadra tosta a cui facciamo i complimenti per essersi dimostrata tale, partita che nel primo tempo è stata un po' bloccata, noi un po' contratti e poco brillanti rispetto alle altre partite, abbiamo comunque gestito il match in massima sicurezza rischiando poco e chiudendo il primo tempo sullo zero a zero. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro pressando più alti e difatti il nostro gioco è cresciuto, abbiamo guadagnato una punizione dal limite sbloccando la partita; tra l’altro l’ho calciata io e sono veramente soddisfatto sia per me personalmente ma soprattutto per la squadra, perché era una partita difficile e siamo riusciti a sbloccarla così. Poi dopo l'uno a zero in poco tempo abbiamo raddoppiato e ci siamo messi la partita in sicurezza, o meglio sembrava che ci fossimo messi la partita in sicurezza ma aimè è stato un susseguirsi di emozioni, perché abbiamo preso il due a uno grazie a un tiro dal limite sbagliando qualcosa in uscita. Si è riaperta la partita e poi abbiamo fatto il tre a uno con Ranieri e di nuovo quando sembrava di averla messa in sicurezza abbiamo ripreso il tre a due su calcio d'angolo. Siamo stati bravi a chiuderla facendo il quattro a due alla fine. Ci siamo portati tre punti a casa in una partita sicuramente importante per noi, per la classifica e per i buoni risultati che stiamo dando ultimamente visto che veniamo sei risultati utili consecutivi, siamo molto felici per questo. Un plauso anche all'arbitraggio perché secondo me il direttore di gara è stato corretto tutta la partita e ha diretto correttamente da ambedue le parti. Poi volevo fare un grande plauso ai nostri giovani che oggi sia il secondo che il quarto gol sono stati realizzati da due nostri under, un 2004 e un 2005 e volevo sottolineare che oltre a questo oggi avevamo schierato cinque under in campo, questa credo che sia la più grande soddisfazione per la società, per il mister, per chi lavora al fianco del mister e per tutti noi giocatori perché penso che sia bellissimo lavorare bene con i giovani e siamo convinti che se si continua a lavorare così miglioreranno di giorno in giorno. Siamo Molto soddisfatti, speriamo di continuare così, sappiamo che è un campionato molto difficile e lungo però ce la metteremo tutta per ben figurare fino alla fine».

Massimo Petrocchi (ds Casperia): «Bel primo tempo da parte nostra, non abbiamo concesso niente agli avversari, infatti, nel primo tempo non abbiamo subito neanche un tiro in porta, mentre noi nei primi 20 minuti abbiamo avute quattro palle goal dove purtroppo ci è mancata la finalizzazione. Dopo il buon primo tempo pensavamo di rientrare con la stessa mentalità invece abbiamo avuto un blackout e siamo andati sotto con un bel gol su punizione, dopo pochi minuti hanno raddoppiato, ci siamo una rimboccati di le maniche cercando di riequilibrare la partita, ci siamo riusciti con un bel tiro di Mevoli da fuori area, ma loro pochi minuti dopo hanno fatto il tre a uno tagliandoci le gambe, abbiamo provato il tutto per tutto segnando gol quasi al novantesimo e abbiamo subito dopo preso il quarto goal in contropiede. Sapevamo di incontrare una buona squadra che rispecchia la classifica, eravamo preparati a tutto ma dopo un bel primo tempo pensavamo di tornare a casa con qualche punticino e invece non è stato così, niente da rimproverare ai ragazzi, andiamo avanti, testa a domenica».

Ginestra-Poggio San Lorenzo 3-2: Di Casimirro, Falchetti, Micarelli (G), Paolucci, Massimi (P)

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «Domenica bella, non solo per la vittoria che era fondamentale ma soprattutto perché finalmente i ragazzi hanno dato tutto, lottato e combattuto riuscendo a portare a casa il risultato sempre in bilico fino alla fine, sono contento. Finalmente un po’ di ossigeno, una vittoria che fa morale e punti arrivata dopo un numero altissimo di sconfitte. Venerdì sono andato via scontento dagli allenamenti pensando di averla preparata male e le defezioni (15 in lista) non mi hanno lasciato tanta scelta ma i ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi giusti. La partita è stata avvincente fin da subito, loro sono un'ottima squadra con individualità importanti e potevano farci male già dal primo affondo, ma sono stati poco precisi più di una volta. I goal di Di Casimirro e Falchetti sono arrivati dopo ottime giocate e da li siamo stati bravi a gestire e a muovere bene la palla e con ancora un po’ di fortuna e bravura del nostro portiere (2004), chiudiamo il primo tempo in doppio vantaggio. Ho speso tutto il tempo del riposo a ripetere che la partita era ancora aperta, Donati è un mister bravo ed esperto e ha saputo cambiare atteggiamento ai suoi e a arrivare al pareggio direi meritato. Però poi ci abbiamo creduto forse più di loro, il vantaggio con Micarelli credo sia meritato e magari con più precisione potevamo anche chiuderla invece di rischiare il pareggio fino all'ultimo secondo. Abbiamo tenuto duro e finalmente abbiamo potuto esultare. La strada è lunga ma oggi ottima prova, qualcuno veramente strepitoso. Ora la coppa, speriamo di recuperare persone e mantenere la testa giusta».

Emanuele Pezzotti (ds Poggio San Lorenzo): «Partita strana, dove dopo soli cinque minuti abbiamo avute due palle goal nitide non sfruttate dal nostro attaccante Ippoliti, ci ritroviamo poi invece sotto di due reti nella prima frazione dove ho contato almeno cinque palle gol clamorose non sfruttate. Nel secondo tempo entriamo con il piglio giusto e subito in dieci minuti pareggiamo una partita prima con un gol del capitano Paolucci appena entrato e poi con un bel gol di Massimi su azione corale. Potevamo poi vincerla, l’abbiamo invece persa, complimenti agli amici di Ginestra e al mio amico Giancarlo leoni, alla fine l’hanno voluta e cercata questa vittoria. Nel calcio se non segni non vinci!».

Soratte-Alba Sant Elia 5-1: Ciogli (A)

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Partita difficile come sapevamo, sia per la forza dell'avversario, sia perché ci presentavamo in condizioni rimaneggiate per motivi di lavoro e di infortuni. Come ci succede spesso, regaliamo un goal nei primi minuti per la solita incomprensibile sufficienza. Dopo aver creato 2 limpide palle goal non concretizzandole, ci pensa l'arbitro nel secondo tempo a chiudere la partita non fischiando un fuorigioco di 3 metri. Di lì in poi cala la nostra intensità e prendiamo un’imbarcata, comunque, fastidiosa ed evitabile».

Monterotondo 1935-Castrum Monterotondo 1-0

Accademia Sporting Roma-Football Jus 3-1

Castelnuovese Calcio-III Municipio Calcio 0-2

Classifica

Città Di Rieti, Monterotondo 31

Fiamignano Valle Del Salto 29

Soratte 28

Castrum Monterotondo, Accademia Sporting Roma 20

Football Jus, Accademia Calcio Sabina 18

Casperia 17

Poggio San Lorenzo 15

III Municipio Calcio 12

Brictense 11

Castelnuovese Calcio 10

Ginestra 6

Alba Sant’Elia 5