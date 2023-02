Prima: Accademia Sabina sorride, P. S. Lorenzo e Alba recriminano, Ginestra sprofonda. I commenti

RIETI - Si spengono i riflettori sulla tredicesima giornata del campionato di prima categoria. Sette match giocati in questa domenica con risultati che confermano le capolista e scontri diretti che hanno reso interessante questa prima domenica di febbraio.

Risultati, marcatori e commenti (XIII giornata):

Poggio San Lorenzo-Città di Rieti 0-2: Cioffi, Fany (C)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti): «Partita difficile che abbiamo interpretato bene in un campo stretto e piccolo, nonostante ciò, abbiamo dato la dimostrazione di essere una squadra quadrata. Abbiamo sempre giocato a calcio creando tanto, l’unica pecca è stata non sfruttare al massimo tutte le occasioni che ci sono capitate, non abbiamo rischiato nulla escluso qualche mischia ma comunque nulla di particolare. Credo che sia una vittoria strameritata, continuiamo così pensando solo al nostro percorso».

Emanuele Pezzotti (D.S. Poggio San Lorenzo): «Partita dominata dal primo al novantesimo. Match deciso dall' arbitro che dopo due rigori netti negati, concede un penalty che solo lui ha visto comminando anche un’espulsione di un’nostro giocatore Manuel Trippetta. Partita giocata per 75 minuti in 10 dove i nostri ragazzi hanno tenuto campo e creato occasioni per pareggiare nonostante fossero in inferiorità numerica. Non rimprovero nulla ai miei, ma rimprovero l’andamento dell’arbitro che ha condizionato la partita sin dall’inizio. Questo è il calcio»:

Alba Sant’Elia-Fiamignano Valle del Salto 0-2: Ranieri M. Anselmi (F)

Emilio Carmelino (Ds Fiamignano Valle del Salto): «Ci aspettavamo un livello agonistico molto alto e così è stato, espulso al dodicesimo minuto il nostro difensore Gallina per frase blasfema anche se lui assicura di non averla pronunciata. Sempre con il pallino del gioco a nostro favore, andiamo in vantaggio meritatamente al cinquantaquattresimo con Matteo Ranieri, superiori nel possesso palla sostanzialmente abbiamo concesso pochissimo. Raddoppio all'85' di Antonio Anselmo. Seconda espulsione per noi a partita ultimata, gara tutto sommato dura ma leale e ben arbitrata. Un plauso ai ragazzi per lo spirito di sacrificio giocare in dieci per quasi tutta la partita non è facile. Continuiamo così».

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita, che sapevamo sarebbe stata difficilissima per lo spessore dell'avversario. Abbiamo fatto per 45' quello che avevamo preparato, ovvero aspettarli, non rischiare e ripartire. Non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica dovuta alla loro espulsione per bestemmia, ma anzi siamo andati sotto per non aver coperto un loro inserimento. Come in tutte le partite recriminiamo per un gol fallito praticamente a porta vuota sull'1-0 per loro. Dobbiamo cercare di essere più cinici. Volevo comunque fare i complimenti agli avversari».

Casperia-Accademia Sporting Roma 1-2: Ubah (C)

Andrea Capulli (Tecnico Casperia): «Una gara equilibrata che non abbiamo interpretato bene nella seconda parte: ci siamo allungati troppo e ne abbiamo pagato le conseguenze con una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca».

Michele Ciculi (Tecnico Accademia Sporting Roma): «Abbiamo giocato alla pari contro un’ottima squadra ed il risultato è scaturito da due episodi a noi favorevoli. Una vittoria importantissima che ci permette di muovere la classifica dopo un periodo difficile».

Accademia Calcio Sabina-Castelnuovese Calcio 3-0: Benedetti, Benedetti, Lupi (A)

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Partita a due volti , un primo tempo dove l atteggiamento è mancato sotto l'aspetto dell aggressività e la voglia di andare in vantaggio visto le numerose occasioni avute, il secondo tempo altra musica, più decisi a prendere la vittoria con due gol di Benedetti e Lupi».

Castrum Monterotondo-Ginestra 5-0

Giancarlo Leon (Tecnico Ginestra): «Bruttissima prestazione che bissa quella di mercoledì. Il Castrum ha passeggiato senza troppa fatica e tutto questo per demerito nostro. Speravo in una partita diversa rispetto a quella di coppa ma al contrario il risultato è stato parecchio più pesante. Siamo partiti male sotto di due reti appena dopo dieci minuti, la partita e finita praticamente prima di cominciare. Non so cosa ci succeda in partita non abbiamo la giusta concentrazione e determinazione mentre dovremmo averne da vendere per lottare e uscire da questa situazione. È un momento difficile ed è ora di cominciare a cercare le possibili soluzioni anche le più drastiche per cercare di uscirne. Ora serve che chi va in campo abbia gli attributi giusti perché troppe sono le umiliazioni subite finora! Ottima la prova di Braconi ragazzo della juniores».

Brictense-Monterotondo 1935 0-3

III Municipio Calcio-Soratte 0-2

Classifica

Monterotondo 1935, Città Di Rieti 28

Fiamignano Valle Del Salto 26

Soratte 25

Castrum Monterotondo 20

Football Jus, Accademia Calcio Sabina 18

Casperia, Accademia Sporting Roma 17

Poggio San Lorenzo 15

Brictense 11

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio 9

Alba Sant’Elia 5

Ginestra 3