Prima: altra chance salvezza per l'Alba, Città di Rieti con la testa alla Coppa. Le altre tra soddisfazione e rimpianti. I commenti

RIETI - Si chiude anche l’ultima giornata del campionato di Prima Categoria, stagione conclusa che ha regalato grandi emozioni, un testa a testa finale per il titolo e risultati che hanno in parte sorriso alle reatine.

Risultati, marcatori e commenti (XXX giornata):

Ginestra-Accademia Calcio Sabina 1-1: Tulli (G), Piras (A)

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Anche se era l’ultima di campionato, è stata una buona partita, giocata con voglia e ho voluto premiare tutti i ragazzi, c'erano dieci under negli undici titolari dove anche oggi hanno dimostrato tutto il loro valore. Non riesco a capire come ha fatto ad arrivare ultima una buona squadra come il Ginestra. Il nostro gol è stato fatto su calcio d'angolo da Piras. Colgo l'occasione per ringraziare la società per avermi dato la possibilità di allenare questo gruppo visto che era la mia ultima partita in questo club, grazie di tutto».

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «Buona partita, molti ragazzi giovani in campo da entrambe le parti. Siamo andati in vantaggio con un gran gol di Tulli e poi subito il pareggio da calcio d'angolo. Si chiude così un campionato che ci ha visti protagonisti in negativo, ma che sicuramente servirà per imparare e alla società per ripartire nel modo giusto e con le persone giuste. Auguro al Ginestra il massimo, li ho sempre un pezzo della mia vita e non dimenticherò mai tutti i momenti vissuti in quel campo. Ai ragazzi rinnovo la mia stima e salutandoli ho detto loro di camminare sempre a testa alta e cercare di avere sempre atteggiamenti giusti per essere considerati giocatori di calcio. Per quanto mi riguarda la retrocessione mi scotta mi ero ripromesso di smettere se fosse arrivata e così sarà ma non ho nessun rimpianto ho dato il massimo di me stesso ed è quello che conta».

Città Di Rieti-III Municipio Calcio 5-0: Parente, De Dominicis, Aut, Cioffi, Pasqualini (C)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città di Rieti): «Campionato finito, abbiamo fatto il massimo, complimenti alla mia squadra, allo staff e alla società, abbiamo fatto una grande rincorsa che purtroppo non è bastata, bene comunque, siamo stati protagonisti fino alla fine. Complimenti al Monterotondo che ha vinto il campionato. Sulla partita c’è poco da dire, adesso prepariamo questa finale nella settimana e speriamo di vincere la coppa».

Castelnuovese Calcio-Alba Sant’Elia 1-1: Ciogli (A)

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Partita che rispecchia la stagione. Abbiamo affrontato la partita sapendo che comunque sarebbe andata avremmo avuto un'altra possibilità. Come molte altre partite c'è sempre da recriminare per qualche assenza importante, 28 partite mai al completo, e non sempre per impegni irrinunciabili.

Facciamo un primo tempo un po’ contratti, ma senza rischiare nulla, anzi per recriminare con un goal annullato ad Amara per una mano inesistente, ma l'arbitro non ha visto bene, succede. Purtroppo, prendiamo goal per un nostro errore in fase d'impostazione all'ultimo minuto del primo tempo. Rientriamo convinti di poterla riprendere e con un assedio durato tutto il secondo tempo raggiungiamo il pareggio a dodici dalla fine. Nonostante tutti gli sforzi profusi non riusciamo a fare il goal della meritata vittoria. Domenica ci aspetta una finale da giocare in casa, speriamo di avere qualche altro giocatore a disposizione».

Soratte-Casperia 1-2: Magnerini, Ubah (C)

Monterotondo 1935-Poggio San Lorenzo 3-0:

Stefano Chiaretti (Viceallenatore Poggio San Lorenzo): «Partita ben giocata, abbiamo tenuto bene il campo nonostante fosse un terreno molto difficile in cui giocare. Abbiamo retto l’urto per parecchi minuti con ordine e buone trame. Nel secondo tempo i cambi si sono fatti sentire, noi perdiamo Grifoni per infortunio muscolare, mentre loro facendo i cambi hanno preso il totale controllo della partita e il finale è stato soltanto una festa da parte loro. Un finale comunque tranquillo, noi cercando di limitare il passivo loro di aumentarlo, è stata comunque una bella partita in un clima di festa, ce la siamo comunque giocata seriamente e in maniera giusta senza mai demeritare».

Fiamignano Valle del Salto-Football Jus 3-4: Ranieri A. Ranieri A. De Santis A. (F)

Emilio Carmelino (DS Fiamignano Valle del Salto): «Bella partita e ben giocata, unica cosa positiva di questo finale di campionato è il rientro di Andrea Mattia De Santis dopo un intervento al crociato con due gol in tre partite. Finale di campionato condizionato dall'abbandono nelle ultime 8 partite da parte di uno dei nostri portieri e dall'infortunio degli altri due portieri, oggi ha giocato in porta per spirito di gruppo Ferraresi, promettente centravanti classe 2004. Per il futuro si riparte dalle certezze del gruppo e dalle buone qualità dei giovani che sono diventati una garanzia, cercheremo di intervenire solo dove abbiamo sbagliato e dove non avevamo capito in tempo quest'anno, con questa premessa auguro buone vacanze a tutti».

Brictense-Castrum Monterotondo 2-4

Classifica

Montrotondo 1935 74

Città di Rieti 1936 73

Soratte 50

Football Jus 48

Fiamignano Valle Del Salto 46

Castrum Monterotondo 43

Accademia Calcio Sabina 41

Casperia 39

Accademia Sporting Roma 32

III Municipio Calcio 30

Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 26

Alba Sant’Elia 23

Brictense 18

Ginestra 13