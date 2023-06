Prima: orgoglio Città di Rieti, l'Alba Sant'Elia crede nella salvezza, al Ginestra serve un progetto. I commenti

RIETI - Cala il sipario sulla ventinovesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con derby rocamboleschi e ricchi di azioni e risultati che non hanno ancora decretato il campione di questa stagione calcistica.

Risultati e marcatori (XXIX Giornata):

Accademia Calcio Sabina-Città di Rieti 1-3: Williams (A), Pasqualini, Cioffi, De Dominicis (C)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti): «Vittoria meritata, complimenti all’Accademia Calcio Sabina che non ci ha regalato nulla e soprattutto complimenti a tutta la mia squadra perché giocare sapendo già il risultato del Monterotondo non era facile ed è un segnale che siamo una squadra forte e matura e probabilmente avremmo meritato il campionato che, al 99% vincerà il Monterotondo ai quali faccio i complimenti. Sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi che non hanno mai mollato nonostante le 40 partite giocate e i tre allenamenti a settimana, sono orgoglioso di allenare un gruppo di giocatori e ragazzi così perché hanno una qualità morale e umana fantastica».

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «È stata una gran bella partita, fino al novantatreesimo dove loro hanno fatto il 3 a 1 è stata una partita bella e combattuta, giocata a viso aperto e noi lo abbiamo dimostrato, avevo chiesto questo ai ragazzi e neanche oggi mi hanno deluso, abbiamo avuto le nostre belle occasioni soprattutto sul 2 a 1 per loro dove c'era un rigore clamoroso su Toma e sempre sul 2 a 1 abbiamo colpito un palo con Bekay. Comunque sia complimenti al Città di Rieti e gli auguro di vincere la Coppa perché se lo merita».

Casperia-Fiamignano Valle del Salto 2-1: Ubah, Mevoli (C), De Santis (F)

Mariano Facchini (capitano Casperia): «Una gara combattuta contro un’ottima squadra e siamo felici per aver ottenuto una bella vittoria che ci sprona a dare tutto anche nella prossima partita. Il caldo e la stanchezza cominciano a farsi sentire ma combatteremo sempre con la tenacia e la voglia di fare bene».

Giancarlo Senneca, (tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Una partita giocata con impegno da ambedue le squadre ed anche oggi abbiamo provato a dare il massimo, indipendentemente dal risultato. Pensiamo ora all’ultima gara del campionato ed a porre le basi per il futuro».

Poggio San Lorenzo-Ginestra 1-4: Grifoni (P), Falchetti, Falchetti, Tosoni, Imperatori (G)

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «Abbiamo giocato una bella partita nella quale abbiamo sofferto il loro buon inizio subendo lo svantaggio iniziale, ma siamo stati bravi a recuperarla e vincerla anche ampiamente, anche se hanno avuto una buona occasione per riaprirla. Vittoria che ci fa bene e che fa bene a tutto l'ambiente, vale molto per i ragazzi che stanno dimostrando di avere coraggio e attaccamento e questa cosa e molto bella.

Domenica l'ultima gara di campionato e ultima per me come ho già detto alla società, mi risposero salvare il Ginestra era una mia priorità che non ho raggiunto e sono francamente deluso, ma di questa stagione potrei scrivere un libro su come sono andate le cose e come il calcio non sia la cosa più importante per i ragazzi che lo praticano. Si fa fatica io ne ho fatta tanta e in futuro ho molteplici impegni che mi faranno stare a riposo. Al Ginestra servirà fare un passo in avanti cercare nuovo entusiasmo e scegliere le persone giuste facendo un progetto mirato della durata di qualche anno».

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo): «Una partita che abbiamo perso meritatamente nonostante fossimo passati in vantaggio con Grifoni, non abbiamo sfruttato le occasioni per andare sul doppio vantaggio. Poi ginestra l’ha ribaltata meritatamente. Complimenti a loro».

Alba Sant’Elia-Soratte 4-3: 1-0 25 Ciogli, Ciogli, Mancini, Ciogli (A) Angeletti, Angeletti, Italiano (S)

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Abbiamo fatto una grande partita contro una delle squadre più forti del girone. Grande approccio che ci premia sul finire del primo tempo quando dopo una grande azione di Liberali, e un cross di Bejhedi, Ciogli in mezza girata al volo trova il goal sul secondo palo. Purtroppo, i primi 10' del secondo tempo sono scioccanti con un 1-2 di Angeletti che ci potrebbe tagliare le gambe. Invece reagiamo e troviamo il pareggio ancora con Ciogli. Al 30' del secondo tempo una buona punizione di Italiano ci punisce con qualche colpa nostra, ma stoicamente riusciamo a trovare prima il pareggio con capitan Mancini e il definitivo 4-3 con il nostro bomber Ciogli a 2' dal termine. Complimenti ai ragazzi per la grande prestazione e se qualcuno 6/7 giornate fa ci avesse detto che avremmo fatto il play out in casa e che all'ultima giornata saremmo stati ancora in corsa per la salvezza matematica, lo avremmo preso per pazzo. Invece è tutto vero, non abbiamo ancora fatto niente, ma siamo consapevoli che se giochiamo con questa grinta, concentrazione e intensità ce la giochiamo con tutti».

Castrum Monterotondo-Monterotondo 1935 2-3

III Municipio Calcio-Castelnuovese Calcio 2-1

Football Jus-Accademia Sporting Roma 2-1

Classifica

Monterotondo 1935 71

Città Di Rieti 70

Soratte 50

Fiamignano Valle Del Salto 46

Football Jus 45

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina 40

Casperia 36

Accademia Sporting Roma 32

III Municipio Calcio 30

Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 25

Alba Sant’Elia 22

Brictense 18

Ginestra 12