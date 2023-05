Prima: soddisfatte Città di Rieti, Accademia e Alba, beffato P. S. Lorenzo, amarezza Fiamignano. I commenti

RIETI - Termina il fine settimana e con esso la ventisettesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con risultati che hanno sorriso alle reatine che continuano a imporsi nella classifica generale a tre giornate dal termine della stagione sportiva.

Risultati, marcatori e commenti (XXVII giornata):

Castrum Monterotondo-Città di Rieti 1-3: De Dominicis, Pasqualini, De Dominicis (C), Scarafile (CM)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti): «Partita giocata benissimo, siamo tornati ad essere una squadra mentalmente forte che non ha sentito la pressione della partita conoscendo la posta in palio, siamo tornati ad essere quelli degli ultimi dieci/quindici giorni fa prima del match contro il Monterotondo (anche se li a Monterotondo non abbiamo assolutamente sfigurato). Adesso il nostro lo stiamo facendo e quello che sarà non dipenderà da noi, bene così, complimenti ai ragazzi, oggi mi sono veramente divertito».

Accademia Calcio Sabina-Soratte 4-3: Paolini, Italiano, Montefoschi (S), Marchegiani, Marchegiani, Marchegiani, Benedetti (A)

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Anche questa volta i miei ragazzi hanno dimostrato una mentalità forte e voglia di fare la partita, purtroppo anche oggi andiamo sotto di due gol, ma come ho detto prima non molliamo mai, fisicamente stiamo benissimo e chi subentra fa la differenza. Una vittoria bella contro una grande squadra, mancano 3 partite e vogliamo fare più punti possibili»

Alba Sant’Elia-Accademia Sporting Roma 2-1: Di Carlo, Ciogli (A)

Marco Pompli (Tecnico Alba Sant’Elia): «Partita che sapevamo essere fondamentale per la differenza di motivazioni tra le 2 squadre. Loro squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, ma che è venuta a giocarsi la partita con il vantaggio della spensieratezza, mentre noi ci giochiamo quasi tutto. Forse proprio per questa pressione, oltre ad alcuni errati posizionamenti in campo andiamo sotto alla metà del primo tempo. Siamo bravi a reagire e a trovare il pareggio con un'azione personale di Di carlo prima del 45'. Il secondo tempo ripartiamo più aggressivi ma non riusciamo a trovare il vantaggio. Mentre i minuti passavano e le nostre forze andavano diminuendo, riusciamo a trovare il goal vittoria grazie ad una buona azione personale di D’annibale che mette una palla tesa in area su cui si fionda il solito Ciogli forse con deviazione del difensore. Adesso abbiamo tre finali da giocare, abbiamo staccato di molto Ginestra e raggiunto Brictense, sarebbe fondamentale riuscire a fare un punto più di loro per giocare l'eventuale play out in casa, ma un passo per volta, già evitare l'ultimo posto sarebbe un piccolissimo traguardo, vista la travagliata stagione vissuta».

Poggio San Lorenzo-Castelnuovese Calcio 1-1: De Angelis (P)

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo): «Una partita condizionata dall’espulsione di Cann su un’azione viziata da almeno tre metri di fuorigioco.

Nonostante l’inferiorità numerica passiamo in vantaggio con un rigore solare conquistato da Grifoni e realizzato da de Angelis che poco dopo colpisce una traversa interna su calcio di punizione. Creiamo altre occasioni per il doppio vantaggio ma Veniamo beffati a due minuti dalla fine con un gol in mischia. Vorrei comunque complimentarmi con tutti i miei ragazzi per la salvezza raggiunta che, con i vari contrattempi che ci sono capitati non era per nulla scontata».

Brictense-Ginestra 2-2 Micarelli, Valzecchi (G)

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginesta): «Abbiamo giocato una buona gara che con più attenzione potevamo anche vincere. Siamo stati bravi ad avere un approccio giusto, infatti, oltre al bel gol di Micarelli potevamo raddoppiare in un paio di occasioni ed invece ci siamo trovati sotto alla fine del primo tempo. Nella ripresa abbiamo fatto il massimo e grazie ad un eurogol di Valzecchi la pareggiamo e poco dopo possiamo addirittura vincerla con Tulli ma la fortuna non è proprio mai passata in quel di Ginestra in questa stagione. Come ho detto ai ragazzi sono fiero di loro e li ringrazio soprattutto chi non ha mai mollato e ha insieme a me vissuto fino alla fine questa stagione nata sotto una cattiva stella».

Casperia-Football Jus 0-0

Cristian Flamini (centrocampista Casperia): «Volevamo vendicare la sconfitta dell’andata ma purtroppo non ci siamo riusciti ed accettiamo questo pareggio. Abbiamo dato il massimo e faremo di tutto nelle restanti gare per migliorare la nostra posizione in classifica».

III Municipio Calcio-Fiamignano Valle del Salto 3-1: Ranieri A. (F)

Giancarlo Senneca (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Partita iniziata in sordina, difatti abbiamo preso un uno/due che ci ha un po’ destabilizzato ma comunque ci ha fatti tornare in campo, di lì a poco infatti abbiamo iniziato a creare gioco creando un apio di occasioni nel finale del primo tempo che però non siamo riusciti a concretizzare. Secondo tempo in cui l’arbitro è stato il protagonista, sapete che non parlo mai dell’arbitraggio, ma oggi abbiamo avuto un direttore di gara non all’altezza, due rigori nettissimi non fischiati. Abbiamo comunque combattuto sfiorando più volte il pareggio, poi purtroppo in contropiede subiamo il 3-1. Sono comunque contento della mia squadra che escluso l’inizio un po' in sordina ha giocato una buonissima gara. I nostri giovani sono come sempre stati all’altezza e confermano ancora di più l’ottima prospettiva futura».

Classifica

Monterotondo 1935 65

Città Di Rieti 1936 64

Soratte 47

Fiamignano Valle Del Salto 45

Football Jus 39

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina 37

Casperia 32

Accademia Sporting Roma 31

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 25

Brictense, Alba Sant’Elia 18

Ginestra 9