Prima: soddisfatte Città di Rieti e Casperia, un mezzo sorriso per Alba e Ginestra. I commenti

RIETI - Si chiude un’alta giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con risultati che hanno particolarmente sorriso alle reatine che escono da questa ventesima giornata con un ottimo bottino che ha ancor più riscritto la classifica finale di questa quinta gara di ritorno.

Risultati, marcatori e commenti (XX giornata)

Fiamignano Valle del Salto-Città di Rieti 3-4: Ranieri A, Anselmi M, Anselmi A (F), De Dominicis, Cioffi, Parente, Pasqualini (C).

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti): «Partita da subito in salita, ovviamente per merito anche del Fiamignano, siamo andati sotto per la prima volta di due goal, fortunatamente siamo riusciti a risistemarci subito iniziando anche a capire meglio la partita. Da li poi è stato un crescendo, non abbiamo rischiato quasi niente e siamo riusciti a recuperare la partita. Partita bellissima, combattuta e “maschia” complimenti al Fiamignano. Ora andiamo avanti guardando solo non stessi, abbiamo superato comunque una squadra importane e ostica, questo denota che anche quando andiamo sotto da vera squadra sappiamo recuperare».

Giancarlo Senneca (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Partita iniziata alla grande, la squadra ha rispettato quello che ci eravamo promessi, siamo andati in vantaggio meritatamente, poi dopo il due a zero abbiamo avuto un calo di concentrazione e delle piccole situazioni che non mi sono particolarmente piaciute. Avendo di fronte una grande squadra dopo il due a uno ci siamo un po' abbassati e gli avversari hanno preso campo trovando il due a due. Il mio grosso rammarico è che in questo tipo di partite chi ha la testa più fredda vince, difatti i goal avversari scaturiscono da nostri errori, e ne paghiamo lo scotto. Abbiamo fatto settantacinque minuti di altissimo livello, l’unica cosa che posso rimproverare alla mia squadra è che sul due a zero non sono riusciti a mantenere quella personalità necessaria che ci avrebbe portato a gestire la partita, ovviamente contro una squadra come il Città di Rieti non ti puoi permettere questo tipo di errori, loro logicamente essendo una grande squadra sono rimasti in partita e sono riusciti meritatamente a ribaltarla. Complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato tutto, anche se un rimprovero devo farlo, serviva più attenzione, confermo comunque che la mia squadra rimarrà fino alla fine sul pezzo. Complimenti al Città di Rieti. Oggi abbiamo avuto un arbitro di categoria superiore, complimenti anche all'arbitro, ora testa alla prossima».

Casperia-Brictense 2-0: Mevoli, Ubah

Massimo Petrocchi (ds Casperia): «Inizia la partita e dopo venti secondi Ubah prende la traversa e tiene sotto sotto scacco la difesa per tutti i novanta minuti, oggi in forma straripante ha giocato da centravanti. Il primo tempo si chiude sullo zero a zero ma oggi avevamo una voglia matta di fare risultato. Tantissime occasioni nel primo tempo tra ubah, mevoli, Odoh sembrava che la palla non volesse entrare. Inizia la ripresa dove dopo solo sette minuti mevoli infila il portiere avversario, non ci fermiamo e continuiamo ad attaccare, costantemente sotto assedio, siamo andati vicino al raddoppio molte volte ma la partita non la molliamo mai, al novantesimo in contropiede solitario Ubah va verso la porta e segna il gol del raddopio oggi è strameritato per lui. Complimenti al portiere avversario perché oggi è stato superlativo e se il risultato è così “all’inglese” è soprattutto per merito suo».

Accademia Sporting Roma-Ginestra 1-1: Tosoni (G)

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra): «Partita specchio della nostra stagione, prestazione positiva compromessa da errori banali derivati soprattutto dalla mancanza di determinazione attenzione e leggerezza nella marcatura come nel 90 % dei gol che abbiamo subito ed è un peccato, perché anche oggi abbiamo provato a giocare dimostrando anche una buona mentalità. Fortunatamente il gol di Tosoni, nel recupero, ci permette di prendere un punto su un campo francamente non difficilissimo. Mi sono sentito comunque di fare i complimenti a tutti ma come ripeto sempre dobbiamo essere i primi a non essere contenti di noi stessi perché se non impariamo dai nostri errori anzi li ripetiamo, se non proviamo a correggerli, se non facciamo di tutto per evitarli, se non sentiamo questa squadra la nostra e non la mettiamo come priorità tra i nostri molteplici impegni, allora avremo quello che meritiamo. Capisco tutto e i problemi di tutti, qui ognuno ha le sue difficoltà e non viviamo il campo come si dovrebbe, ma salvarsi è difficile come vincere un campionato e servono anche in questi casi qualità giuste, c'è troppa serenità e tranquillità nell'ambiente e questa cosa non mi piace tanto».

Alba Sant’Elia-Castrum Monterotondo 1-1: Recchia(A), Boni (C).

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Contento per il risultato, frutto della voglia e determinazione messa dai ragazzi. Nonostante approcciamo bene la gara mettendoli in difficoltà sulle fasce, prendiamo l'ennesimo goal su palla inattiva dove ci scordiamo l'uomo. Nonostante il goal preso in questo modo contro una squadra forte che veniva da una striscia di risultati positivi, ci rialziamo e creiamo un paio di occasioni con Di Carlo, una di testa con amara e una clamorosa con liberali a un metro dal portiere. Si chiude il primo tempo in svantaggio immeritato e siamo costretti a provare il tutto per tutto, e a sbilanciarci; quindi, inevitabilmente lasciamo spazio a dei contropiedi in uno dei quali santarelli ci tiene a galla facendo una gran parata. A cinque dalla fine quando le forze sembravano svanire, su un rilancio è bravo recchia a partire sul filo del fuorigioco e a pareggiare. Dobbiamo lottare e provarci fino alla fine».

III Municipio Calcio-Poggio San Lorenzo 5-2: Patros, Sciarra (P)

Marco Donati (Tecnico Poggio San Lorenzo): «Partita subito in salita per merito di un loro gol straordinario, riusciamo a recuperarla subito ed abbiamo anche l’occasione per passare in vantaggio ma non la sfruttiamo. In cinque minuti subiamo gol per un nostro infortunio e un'espulsione a parer mio scandalosa nei confronti di Cann, li finisce la nostra partita. Pensiamo a domenica prossima che è una partita fondamentale per noi».

Football Jus-Monterotondo 1935 1-6

Soratte-Castelnuovese Calcio 3-1

Classifica

Città di Rieti, Monterotondo 1935 49

Soratte 38

Fiamignano Valle del Salto 34

Castrum Monterotondo 33

Football Jus 27

Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma, Casperia 23

III Municipio Calcio,Poggio San Lorenzo 19

Castelnuovese Calcio 17

Brictense 15

Alba Sant’Elia 9

Ginestra 8