Prima: sorridono Città di Rieti, Casperia e Alba, masticano amaro P.S.Lorenzo, Accademia e Ginestra. I commenti

RIETI - Termina il fine settimana e con esso un'altra giornata del campionato di Prima Categoria, ventiduesima giornata giocata con due derby che hanno regalato calcio spettacolo e big match che hanno ancora una volta riscritto la classifica.

Risultati, marcatori e commenti (XXII giornata):

Casperia-Poggio San Lorenzo 3-1: Ippoliti (P), Ubah, Flamini, Ubah (C)

Massimo Ceci (presidente Casperia): «Una vittoria molto importante in un derby giocato con particolare impegno da tutte e due le squadre. Siamo contenti non solo per i tre punti ma anche per la prestazione fornita dai nostri giocatori. Abbiamo sofferto in precedenza per parecchi infortuni ma abbiamo sempre reagito compatti e desiderosi di dare tutto. Grazie a tutti!».

Marco Donati (tecnico Poggio San Lorenzo): «Un pareggio sarebbe stato più giusto visti i pali colpiti ed il secondo gol sul quale il pallone non ci è sembrato dentro. Le occasioni le abbiamo create ma il risultato ci castiga eccessivamente».

Massimo Petrocchi (DS Casperia): «La società Casperia ci teneva a fare un augurio di pronta guarigione al calciatore Guglielmo Negri che nel match di ieri dopo essere subentrato nel secondo tempo a seguito di uno scontro aereo ha subito un grave infortunio al viso che lo ha costretto ad uscire, nella speranza di vederlo al più presto in campo la società augura una buona guarigione».

Alba Sant’Elia-Accademia Calcio Sabina 2-1: Ciogli, Ciogli (AS), William (AC)

Marco Pompili (Tecnico Alba Sant’Elia): «Partita che ha di positivo il fatto che abbiamo messo quattro punti tra noi e il Ginestra dell'amico Leoni. Iniziamo la partita in ritardo per una riga del campo che non si vedeva per l'acqua, e quindi iniziamo una partita per noi fondamentale contro una squadra solida e con ottimi giocatori, a mo' di amichevole. Troviamo il vantaggio con un grandissimo goal di Ciogli, ma come al solito prendiamo goal su palla ferma ad un minuto dalla fine del primo tempo. Rientriamo nervosi, contratti senza rischiare comunque nulla, e a cinque dalla fine troviamo il goal del definitivo vantaggio. Vinciamo ma non convinciamo dal punto di vista dell'approccio, purtroppo prepariamo la partita sempre male durante la settimana, visto le assenze agli allenamenti e ciò si ripercuote in campo la domenica dove si vede la mancanza di un gruppo vero. Abbiamo sette finali davanti, ma dobbiamo cambiare registro se vogliamo provarci».

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Una partita arbitrata in maniera scandalosa, mezz'ora per decidere se giocare o no per via della linea laterale che non si vedeva, vizia il loro primo gol inventandosi una punizione inesistente dove un loro giocatore prima del fischio, blocca la palla con le mani. Sull’uno a uno non concede un rigore per noi, impossibile da non fischiare, assurda una cosa del genere, capisco che da soli è difficile ma devono capire che decisioni del genere incidono sul risultato e non è il primo episodio. Abbiamo provato fino alla fine a vincerla ma su un campo difficile se stacchi la spina si perde».

Castelnuovese Calcio-Città Di Rieti 0-3: Cioffi, Volponi, Paqualini (C)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città di Rieti): «Partita giocata bene, non abbiamo rischiato nulla, siamo andati subito in vantaggio abbiamo gestito e sbagliato qualche gol di troppo, però bene così. Anche oggi una partita che sulla carta poteva sembrare facile l’abbiamo approcciata benissimo con concentrazione e mentalità sia i titolari che i subentrati e questa è la strada giusta. Andiamo avanti con la serenità di sempre partita dopo partita, primato? Adesso è tutto nelle nostre mani».

Fiamignano Valle Del Salto-Monterotondo 1935 1-1: Federici (M), Anselmi (F)

Giancarlo Senneca (Tecnico Fiamignano Valle del Salto): «Partita iniziata con un approccio tattico da entrambe le squadre, possiamo dire che tatticamente le due squadre si equivalevano, poi con il passare dei minuti abbiamo preso campo salendo di ritmo. L’arbitraggio oggi è stato decisamente sottotono e non adeguato al tipo di partita, faccio presente che la prima espulsione di Antonio Anselmi è stata ingiusta e chiaramente dopo essere rimasti in dieci la squadra si è compattata ma, nonostante ciò, in una ventina di minuti abbiamo avuto un paio di occasioni importanti con De Sanctis e con De Troia. Poi per un episodio sfortunato in cui il pallone su un retropassaggio si è fermato su una pozzanghera subiamo il goal, bravo il loro attaccante a sfruttare l’occasione. Nel finale rimaniamo in otto per altre due espulsioni subite ma, nonostante ciò, Marco Anselmi su calcio da fermo è bravo a mettere in rete e pareggiare la gara, risultato a mio parere giusto. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che nonostante tutto non hanno mai mollato. Ripeto l’arbitraggio non è stato all’altezza della partita, voglio comunque ringraziare le forze dell’ordine che hanno presidiato la gara di oggi».

Soratte-Ginestra 4-1: Imperatori (G)

Giancarlo Leoni (Tecnico Ginestra) : «Risultato giusto anche se alcune decisioni da parte dell'arbitro ci sono sembrate poco precise soprattutto sulla loro prima rete per un fuorigioco e su un tocco di mano in area subito dopo il loro vantaggio ma non abbiamo niente da recriminare perché il Soratte merita la posizione che occupa, hanno un'ottima squadra allenata benissimo e hanno nettamente dimostrato il loro valore. Noi abbiamo dato il massimo restare in dieci dal trentesimo del primo tempo ci ha tagliato le gambe anche se abbiamo tenuto bene il campo per tutta la gara. Come ho detto ai ragazzi la sconfitta di oggi non ci deve distrarre o ci deve demoralizzare, domenica abbiamo una grande occasione, siamo ancora padroni del nostro destino e spero di poter preparare bene la partita in settimana come se fosse una finale. Mi dispiace per la tensione a fine partita nella quale sono stato protagonista in negativo, mi scuso con tutti soprattutto con la società avversaria non è da me, però sono cose che possono succedere l'importante e poi riprendere il controllo come è poi accaduto».

Accademia Sporting Roma-Brictense 1-1

Football Jus-Castrum Monterotondo: Rinviata

Classifica

Città di Rieti 1936 55

Monterotondo 1935 53

Soratte 41

Fiamignano Valle Del Salto 38

Castrum Monterotondo* 34

Football Jus*, Casperia 30

Accademia Calcio Sabina 26

Accademia Sporting Roma 24

Poggio San Lorenzo 22

III Municipio calcio 19

Castelnuovese Calcio 17

Brictense 16

Alba Sant’Elia 12

Ginestra 8