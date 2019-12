COMMENTI, XI GIORNATA

III Municipio-Alma Parioli 3-7

3 Soccorsi, 2 Silva, Cotta, Trotto (A)

La società III Municipio non rilascia alcuna dichiarazione.

Mario Lenzini (Presidente Alma Parioli)

Alba S.Elia-Castrum Monterotondo 1-5

Antonacci (A), 3 Scarafile, Poggi, Emiliani (CM)

La società Alba S.Elia non rilascia alcuna dichiarazione.

Stefano Caleca (Direttore Sportivo Castrum Monterotondo)

Atletico Sabina-Borgo Quinzio 1-0

Mencarelli

Gabriele Moiani (Capitano Atletico Sabina)

Massimo Aluffi (Allenatore Borgo Quinzio)

Castelnuovo di Farfa-Valle del Peschiera 0-2

D’Aquilio, Micaloni

La società Castelnuovo di Farfa non rilascia alcuna dichiarazione.

Carlo Giacomini (Allenatore Valle del Peschiera)

Eretum-Poggio Mirteto 0-2

Marcelli, Mevoli

La società Eretum non rilascia alcuna dichiarazione.

Antonio Domenici (Allenatore Poggio Mirteto)

Mideporte Colle Salario-Ginestra 2-0

Ruggini, Michettoni

Valerio Creati (Direttore Tecnico Mideporte Colle Salario)

Giancarlo Leoni (Allenatore Ginestra)

Spes Poggio Fidoni-Virtus Roma 0-0

Massimo Lattanzi (Dirigente Spes Poggio Fidoni)

La società Virtus Roma non rilascia alcuna dichiarazione.

Tor di Quinto-Atletico Canneto 2-1

Croce (AC)

La società Tor di Quinto non rilascia alcuna dichiarazione.

La società Atletico Canneto non rilascia alcuna dichiarazione.

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO, XII GIORNATA

RIETI - Cala il sipario sull’undicesimo turno di Prima categoria. 0-2 ed altri tre punti conquistati dalla capolista Poggio Mirteto, che ha espugnato il campo della capitolina Eretum. Segue in scia il Castrum Monterotondo che, grazie alla manita rifilata all’Alba S.Elia, rimane a -4 dalla vetta. Cade Ginestra, sconfitta in casa della romana Mideporte Colle Salario, mentre il derby tutto sabino tra Atletico Sabina e Borgo Quinzio va all’Atletico, che guadagna 3 punti importanti in ottica classifica. Sesto successo stagionale per la matricola Valle del Peschiera, che ha battuto la neopromossa Castelnuovo di Farfa, mentre la è terminato a reti bianche il match tra la Spes Poggio Fidoni e la Virtus Roma. Sconfitta amara per l’Atletico Canneto, che ha regalato la prima gioia all’ultima della classe Tor di Quinto, mentre a Roma continua il momento top dell’Alma Parioli, che ha battuto in trasferta il III Municipio con un pesante 3-7.: «Partita un po’ particolare: avevamo alcune defezioni, in più alcuni ragazzi hanno lasciato il club e i sostituti non siamo riusciti a tesserarli in tempo. Però, tutto bene. Nel primo tempo, ci siamo portati sul 3-1 poi, a causa di alcune amnesie difensive, siamo stati raggiunti sul 3-3. Nella ripresa, però, siamo scesi in campo con la determinazione e la giusta cattiveria per poter vincere la gara ed abbiamo siglato 4 reti, portando a casa 3 punti importanti. Siamo ancora agganciati nel primo blocco. Abbiamo effettuato un bel mercato, ora metteremo a punto i nuovi arrivati. Buona la reazione degli avversari nel primo tempo, anche a causa delle nostre disattenzioni, che ha permesso loro di arrivare al pareggio…però, nella ripresa non c’è stata partita».: «La partita di ieri ci ha fatto capire quale sia la nostra dimensione: venire qui contro un avversario ostico, formato da calciatori corretti e di categoria e fornire una prestazione di questa caratura ci fa riflettere in positivo. Stiamo attraversando un ottimo periodo di forma, ci alleniamo bene sotto la guida del nostro preparatore Di Girolamo al quale faccio i complimenti, la domenica di conseguenza raccogliamo quello che seminiamo in settimana. Una menzione particolare va fatta al nostro Angelo Scarafile che, con la tripletta di questo match, sale a quota 13 gol, mostrandosi sempre più giocatore imprescindibile per noi; inoltre, vorrei menzionare anche Andrea Curi, alla sua prima da titolare, facendo una prestazione ottima. Ragioniamo partita dopo partita, senza fare calcoli o voli pindarici, mantenendo la stessa concentrazione che abbiamo avuto fin dall'inizio. Un plauso a questo splendido gruppo…giornate come quella di ieri ci riempiono il cuore di orgoglio! Dedichiamo questa vittoria ad un nostro ragazzo degli allievi, Giuseppe Provenzano che, purtroppo, domenica scorsa ha subìto un grave infortunio ma siamo sicuri che saprà recuperare nel migliore dei modi, con lo spirito Castrum che ci contraddistingue!».: «Una vittoria molto importante che ci risolleva in un momento non facile. Il merito è di tutta la squadra che ha dato il massimo per cogliere questo risultato».: «Ha vinto la squadra che ha fatto gol. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo provato il tutto per tutto al fine di riagguantare il risultato creando numerose occasioni che purtroppo non sono andate a buon fine. Gli avversari sono stati più cinici ed hanno sfruttato la loro occasione».: «Voglio fare tantissimi complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato un eccezionale senso di appartenenza, di attaccamento alla maglia ed una granitica forza del gruppo. La partita è stata vinta anche grazie a queste qualità che ormai sono radicate nei ragazzi. Per quanto riguarda la partita, non abbiamo mai sofferto né corso pericoli particolari, segnando nello sviluppo di una buona azione e raddoppiando in contropiede; altri tre punti importantissimi che avranno un grosso peso nei giochi salvezza».: «Avevo visto l'Eretum un paio di domeniche fa e mi aveva fatto un'ottima impressione. Squadra fisicamente mezza bene, buon palleggio e qualche individualità importante. Sapevo sarebbe stata difficile e così è stato. Faccio loro i complimenti per aver battagliato con intensità e determinazione fino al 90’. Questo loro atteggiamento rende ancora più importante ed esaltante la risposta dei miei. Questo gruppo, che settimanalmente mette a dura prova la pazienza mia e del mio staff, è un gruppo di uomini veri, che hanno voglia di giocare ogni partita al massimo delle loro potenzialità…e questo mi piace molto! D'altro canto, sto lavorando ogni allenamento su concetti che voglio restino di livello altissimo. Per questo, nonostante la grande fatica che faccio, sono fortunato ad avere accanto una società forte ed uno staff di primissimo ordine: D'Ambrogio, Giambernardini, Liberati, Quintaiè e la new entry Serafina Gigliotti mi stanno dando un supporto unico. Adesso si torna a lavorare perché domenica ci aspetta una sfida difficile: nelle ultime 5 gare i nostri prossimi avversari hanno fatto 4 vittorie ed 1 pareggio. Dovremo lavorare tanto, a testa bassa e superare i nostri limiti per fare bene domenica. Ma questi ragazzi, uomini veri, avranno voglia sicuro di giocare e spingere forte, per poi vedere cosa uscirà fuori».: «E’ stata una partita che avevamo preparato intensamente in settimana, anche perché davanti a noi avevamo di fronte una squadra forte, soprattutto fisicamente, e che occupa le posizioni d’alta classifica. Non abbiamo mai tirato indietro la gamba; è stata una partita dura, sotto tutti i punti di vista. Siamo riusciti a sbloccare il match nel primo tempo con Ruggini, bravo ad insaccare la palla con un tiro (leggermente deviato) dal limite su assist di Turchetti. Nella ripresa, siamo stati bravi a rientrare in campo con la stessa cattiveria della prima frazione, riuscendo a conquistare un calcio di rigore ed a portarci sul 2-0. Da segnalare: una grande prova di tutto il gruppo e due importanti parate del nostro portiere Casu, una di queste veramente bellissima. Peccato solo che, durante il match, un giocatore nostro ed uno loro si sono scontrati con delle discussioni, anche se al triplice fischio è finito il tutto. Ce la stiamo mettendo tutta…la squadra c’è, il gruppo c’è e c’è una grande voglia di far vedere quello che valiamo. Finalmente stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto da settembre ad oggi. Ora, testa alla gara contro Poggio Mirteto che, per come dice la classifica, sarà la gara più dura di tutto il campionato».: «Sconfitta meritata, giusta, netta, nata da errori miei e quindi mi assumo tutta la responsabilità. Abbiamo preparato male la gara in settimana, per una serie di motivazioni più o meno valide ci siamo allenati scarichi e in un numero non sufficiente per giocarci un terzo posto la domenica, su un campo difficile e contro un avversario in salute. Potevamo, anzi, dovevamo fare di più. Ho chiesto sacrificio ai miei giocatori perché molti di loro tirano la carretta senza poter mai respirare dal 19 agosto e nello sport la condizione fisica è determinante. Non viviamo un buon momento generale e soprattutto a livello numerico tra infortuni (anche seri) e impegni lavorativi perdiamo pezzi. Peccato perché ora ci aspetta un periodo intenso e speravo di poter avere tutti al meglio per preparare un mese di gennaio fondamentale, che ci vedrà giocare sette partite decisive. Ai ragazzi chiedo di non abbattersi, di credere sempre in quello che facciamo: ora ce bisogno di ricompattarci, di fare quadrato, perché abbiamo il dovere di lavorare per migliorare sempre!».: «Ci è mancato solo il gol: è la seconda domenica che non subiamo un tiro in porta, però non concretizziamo lì davanti; nulla da rimproverare alla squadra, ben messa in campo da mister Pompili…peccato! Nel primo tempo abbiamo creato 3 occasioni nitide da gol con capitan Mancini, Marianantoni e Di Lorenzo, nel secondo tempo sempre 2 bei tiri dal limite con Di Lorenzo e Francesco Rossi, però la palla non vuole entrare. E’ un periodo così, passerà...I nostri avversari, comunque, sono un’ottima squadra, molto quadrata e fisica. Aspettiamo la prossima gara».Poggio Mirteto 29Castrum Monterotondo 25Virtus Roma 23Alma Parioli 22Ginestra, Valle del Peschiera 20Alba S.Elia, Mideporte Colle Salario 16Spes Poggio Fidoni 15Eretum 13Atletico Sabina 12Castelnuovo di Farfa 11Atletico Canneto 10Borgo Quinzio, III Municipio 6Tor di Quinto 4Alma Parioli-Castelnuovo di FarfaAtletico Canneto-III MunicipioBorgo Quinzio-Spes Poggio FidoniCastrum Monterotondo-Tor di QuintoGinestra-Atletico SabinaPoggio Mirteto-Mideporte Colle SalarioValle del Peschiera-EretumVirtus Roma-Alba S.Elia