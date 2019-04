Ultimo aggiornamento: 14:39

RIETI - Nell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria finisce a reti inviolate al Valletonda l'incontro tra Poggio Mirteto e la capolista BF Sport. Uno 0-0 che alla fine rispecchia l'andamento della gara, giocata a buon ritmo da ambedue le squadre ma con rare occasioni da rete.Il primo tentativo è di Diamanti al 10' con un diagonale dalla fascia destra parato da Bianchetti e dopo quattro minuti ci prova Antonacci dalla parte opposta ma il pallone finisce alto. Al 24' termina oltre la traversa un tiro al volo di Cavalli su assist di Petrongari ed al 27' non ha fortuna una rovesciata in area di Iacobelli. Al 40' è bravo Gentili a precedere in uscita Cavalli. Nella ripresa l'occasione migliore capita ai padroni di casa al 37' quando Galletti lancia un pallone in area per Iacobelli: assist per Di Rocco che centra il palo e successivamente non riesce a Mocci, contrastato da un avversario, la deviazione in rete.I COMMENTIMarco Sautelli, presidente Poggio MirtetoAbbiamo creato noi l'occasione più clamorosa della gara dopo essere stati bravi a contenere il gioco degli avversari. Approfitteremo della sosta per recuperare alcuni giocatori infortunati e ce la giocheremo con tutti fino al termine del campionato. Un plauso ai protagonisti di oggi ed al nostro pubblico che rappresenta una forza in più per la squadra.Davide Colantoni, tecnico BF SportE' stata per noi una prestazione inferiore rispetto a quelle abituali: merito degli avversari che sono un'ottima squadra e demerito nostro che non siamo riusciti ad esprimere il gioco di cui siamo capaci. Si poteva fare sicuramente di più, anche se un punto ottenuto fuori casa non è mai da disprezzare.IL TABELLINOPoggio Mirteto: Gentili, Diamanti, De Santis, Fiori, Avenali, Del Bufalo, Galletti (40'st Ferrari), Di Rocco, Calvani (28' st Antonelli), Iacobelli, Sciarra (36'st Mocci). A disp. Spurio, Bertoldi, Di Francesco, Maccia, Luzzi, Pariboni. All. Daniele D'AmbrogioBF Sport: Bianchetti, Cardini, Grillo, Grifoni (39'st Vittori), Panitti, Cann, Alessandrini, Petrongari (10'st Lodovici), Antonacci, Cavalli, Tolomei. A disp. Pennazza, Cresta. All. Davide ColantoniArbitro: Serafini di RietiNote: ammoniti Fiori, Di Rocco, Galletti, Cardini, Cann, Cavalli; angoli: 1-4