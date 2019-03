IL PRIMO TEMPO

RIETI – Doppietta di Ciogli nel recupero in casa contro l’Alba S.Elia e l’Amatrice vola al secondo posto a due punti dalla vetta occupata dal Bf Sport, scavalcando di un punto il Futbol Montesacro, che però deve recuperare la partita con Canneto. Una vittoria non troppo scontata per i ragazzi di Bucci contro un avversario che ha sicuramente onorato la partita.Una prima frazione di gioco decisamente avara di occasioni dal gol nel senso più autentico del termine. Sul taccuino certamente al 7’ una punizione di Onesti parata da Napoleone, poi lo stesso centrocampista dell’Amatrice sbaglia una palla nella propria metà campo al 14 ‘ e Cardini tenta un pallonetto che finisce poco alto. Poi al 25’ arriva il gol di Ciogli che dal limite dell’area si inventa un diagonale chirurgico e porta in vantaggio l’Amatrice che fino a questo momento aveva subito il gioco dell’Alba. Difesa molto bassa e un pressing dei reatini che dopo il gol di Ciogli allentano la presa. Ma non ci sono altre occasioni per le due compagini.Il secondo tempo non fa eccezione per quanto riguarda le occasioni, anche se il comando delle operazioni passa decisamente in mano all’Amatrice che con Masci per ben tre volte nei primi quindici minuti di gioco tenta di arrotondare il risultato. Poi al 22’ è l’Alba ad avere l’occasione d’oro per pareggiare sottoporta, ma Liberali da nemmeno due metri spara in alto il pallone. E’ il preludio al secondo gol dei padroni che casa che prima non riescono a concludere in una serie di carambole dentro l’area di rigore e poi ci provano al 33’ con Gianfelice che conclude di poco al lato su diagonale. Si arriva al 35’ quando ancora Ciogli batte una punizione e mira sul secondo palo con un tiro imparabile e preciso nell’angolo più lontano. E’ il gol che decide la partita, ma al 48’ in pieno recupero l’Alba con Cantonetti trova una rete che arriva a pochi secondo dal fischio finale.: «Il primo tempo gli avversari ci hanno messo in difficoltà, mentre nel secondo tempo ho visto i ragazzi più propositivi cercare una vittoria che per noi vale molto. Ora dobbiamo cercare di mantenere la concentrazione per l’ultima parte del campionato».: «Nel primo tempo siamo bravi, ma ci è mancata la precisione sotto porta che ci avrebbe consentito di andare in vantaggio, mentre nel secondo l’Amatrice è uscita fuori e si è fatta sentire. Peccato per la nostra occasione nel secondo tempo».: Pantarotto, D’Aquilio, Cenfi, Cesaretti, Vitale, D’Amelia, Masci (39’ st Bulzoni), Onesti, Colangeli, Ciogli (42’ st Bucci), Gianfelice. A disp. Sacco, Pietrangeli T., Pica, Serjanaj, Dolce, Ciccalotti, Pietrangeli S. All. Bucci.: Napoleone, Cesaretti A., Mostarda (44’ st Cherubini), Cardini M., Benvenuti, Palluzzi, Cantonetti, Liberali (44’ st Cardini S.), Scardaoni, Gregori, Cesaretti Alessio (36’ st. Papucci). A disp. Chiurciu, Samperna, Alesse, Micarelli, Sciamanna. All. Fioravanti.: Tomolillo di Viterbo: 25' pt Ciogli (A), 35’ st Gianfelice (A), 48’ st Cantonetti (AR)Note: ammoniti: Onesti (A), Cardini (AR); angoli: 5-2.Bf Sport 45Amatrice 43Futbol Montesacro* 42Ginestra 30Atletico Canneto*, Fidene 27Alba Sant’Elia, Castrum Monterotondo*, Poggio Mirteto 25Poggio Nativo 24Mideporte Colle Salario 20Capradosso 19Castel Giubileo 7Grotti* 3* gara in meno