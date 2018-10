I COMMENTI

Lamberto Bianchi, tecnico USD Cantalupo

Marco Ianni, dirigente Alba Sant'Elia

IL TABELLINO

Usd Cantalupo

Alba Sant'Elia

Arbitro

Note

RIETI - Nella quarta giornata di andata del campionato di Prima categoria si sfidano al Tempesta USD Cantalupo e Alba Sant'Elia: al termine dei novanta minuti di gioco il risultato è di 0-0 e le recriminazioni maggiori sono della squadra ospite che in pieno recupero fallisce un calcio di rigore con Cesaretti. La gara non offre particolari emozioni ma solo azioni altalenanti che non portano comunque a conclusioni realmente pericolose.Al 18' un tiro di Scardaoni termina alto ed al 19' Napoleone blocca un'incursione di Manneh. Filippi conclude a fondo campo due azioni al 22' e 23'; al 32' uno scambio tra Alesse e Cesaretti si conclude con una deviazione in angolo del tiro di quest'ultimo giocatore. Al 45' bella rovesciata Di Giuliani che sorvola la traversa. Nel secondo tempo si registrano due parate di Marreh: al 13' su tiro di Samperna ed al 17' di Scardaoni. L'occasione più ghiotta per gli ospiti arriva al secondo minuto di recupero quando il direttore di gara assegna il calcio di rigore per atterramento in area di Scardaoni: dal dischetto batte Cesaretti ma il pallone rimbalza prima sul palo poi sul portiere e finisce sul fondo.«I nostri giocatori sono molto veloci e resistenti sul piano fisico ma soprattutto i centrocampisti non possiedono quelle doti fondamentali che occorrono per l'impostazione del gioco. Stiamo lavorando molto su determinati aspetti di base che molti devono ancora apprendere e ci vuole tempo per migliorare ma i risultati arriveranno».«Il rammarico maggiore è per il rigore non realizzato: durante la gara abbiamo creato buone occasioni e continueremo il nostro lavoro con il consueto impegno».: Marreh, Diamanti, Serafini (14' st Della Rovere), Ouroakondo, Djobo, Janneh, Diassi (30' st Cortella), Dirame (13' st Sanny), Filippi, Kouame, Manneh. A disp. Mancini, Carbonara, Oniya, Socea. All. Bianchi: Napoleone, Samperna, Fraschetti, Caffarelli, Alesse, Palluzzi, Garcia (30' st Cardini), Liberali, Di Giuliani, Cesaretti, Scardaoni. A disp. Santucci, De Grandis, Sciamanna, Mostarda. All. Fioravanti: Carrone Tamburro di Tivoli: ammonito Kouame; angoli: 0-2