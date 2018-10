I COMMENTI

Lamberto Bianchi, tecnico Cantalupo

Davide Colantoni, tecnico BF Sport

IL TABELLINO

Usd Cantalupo

BF Sport

Arbitro

Rete

Note

RIETI - Prima gara tra le mura amiche per la nuova USD Cantalupo nella seconda giornata di andata del campionato di Prima categoria. Al Tempesta la multietnica formazione sabina allenata da Lamberto Bianchi ospita la BF Sport (Babadook, ex Scandriglia): al termine dei novanta minuti è la formazione ospite ad imporsi per 1-0 che conquista così la seconda vittoria consecutiva.Si assiste ad un incontro giocato a ritmi elevati e di grande agonismo: i padroni di casa schierano una formazione composta in massima parte da giovani provenienti dal continente africano che mostrano buon affiatamento e doti tecniche non irrilevanti.Al 26' il portiere Alagie precede in uscita De Giorgi e dopo tre minuti è lo stesso giocatore ospire a lasciar partire da fuori area un tiro di potenza che sorvola di poco la traversa. Al 30' Cavallari spara alto sotto porta un pallone servito da Ortenzi ed al 35' dalla parte opposta lo imita Sanna dopo un angolo battuto sa Ansou. Al 45' arriva il gol partita degli ospiti: Cantonetti parte in contropiede e tira in diagonale, respinge Alagie ma irrompe Ortenzi che ribatte in rete con il pallone che rimbalza sull'interno del palo e supera la linea di porta.Reagisce bene il Cantalupo nella ripresa: al 10' non arriva alla deviazione Sang su una punizione calciata da Kouame ed al 32' Almeida sfiora la traversa con un bel tiro dal limite dell'area ma il BF Sport amministra i minuti finali e coglie i tre punti in palio.«Una gara equilibrata che avremmo potuto pareggiare e c'è solo il rammarico di quel gol subìto all'ultimo minuto del primo tempo. Siamo comunque soddisfatti della prestazione fornita dalla nostra squadra che ha mostrato notevoli progressi nel gioco d'insieme e siamo convinti che nel giro di tre/quattro gare saremo competitivi con qualsiasi avversario».«Una vittoria importante che ci serviva per una conferma dopo il risultato positivo della prima giornata. Abbiamo affrontato un avversario forte fisicamente e su un campo difficile; c'e' anche da considerare che oggi avevamo ben otto giocatori indisponibili».: Alagie, Diamanti (6'st Della Rovere), Sang, Serafini, Nazirou, Sanneh, Ansou, Sanna, Filippi (20'st Almeida), Kouame, Tony (32'pt Goktas). A disp. Mancini, Cortella, Carbonara, Socea. All. Lamberto Bianchi: Bianchetti, Cardini (22' st Petrongari), Grillo, Ide, Panitti, Cann, Cantonetti (7' st Antonacci), De Giorgi, Ortenzi (26' st Vittori), Cavallari, Tolomei. A disp. Troiani, Ludovici, Ioannilli. All. Davide Colantoni: Stotani di Viterbo: 45' pt Ortenzi: ammoniti Sanna, Nazirou, Ansou, Sang, Sanneh, Tolomei, Cann; angoli: 3-4.