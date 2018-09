LE ASPETTATIVE

RIETI – Campionato di Prima categoria al via domenica prossima ed esordio in trasferta sul campo del Ginestra per la nuova Usd Cantalupo che in Sabina chiamano tutti “la nazionale francese di casa nostra”! Se i transalpini sono campioni del mondo di calcio, i giocatori e lo staff tecnico-dirigenziale della Usd sono i campioni dell’accoglienza e dell’integrazione sociale applicata al mondo dello sport.Su una rosa di 26 giocatori, ben 14 sono ragazzi provenienti dal continente africano (Senegal, Gambia, Capo Verde, Togo) attualmente ospitati nei centri di accoglienza di Castelnuovo di Porto, Pomezia, Poggio Mirteto e Forano; alcuni di loro frequentano un corso biennale di lingua italiana in una scuola di Poggio Mirteto, altri sono inseriti in un progetto nazionale di Protezione Civile. Il presidente Massimo Formichetti ed il tecnico Lamberto Bianchi, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Cantalupo, si stanno prodigando in diversi modi per favorirne l’accoglienza logistica e l’integrazione sociale. La preparazione al campionato è iniziata il 20 agosto alternando allenamenti sul campo e lezioni tattiche e di regolamento; dal 2 ottobre partirà anche la Scuola Calcio con due sedute settimanali che si terranno il martedì ed il giovedì.«Si parla inglese, francese e italiano – dice Lamberto Bianchi – ma il gioco del calcio è universale e ci si comprende senza eccessive difficoltà, soprattutto quando l’attività sportiva è abbinata ad un obiettivo sociale e umanitario come il nostro».: Alhagie Marreh (99), Antonio Mancini (59), Ciro Russo (84): Nazirou Djobo (89), Sang.F Mendy (95), Leopaul Sanneh (99), Simone Diamanti (93), Giacomo Ammiraglia (96): Abdrhman Ouko (98), Saidy Sanna (99), Mario Carbonara (93), Federico Ciceroni (2000), Francesco Cortella (95), Federico Della Rovere (94), Andrey Romagnoli (03), Ettore Serafini (92), Daniele Socinas (03): Ibrahim Goktas (98), Toni Oniya (97), Lamin Manneh (94), Bouba Kane (95), Ibrahima Dirame (99), Ibrahim Sandy (98), Raicarde Almeida (94), Stefano Filippi (94), Thomas Angelini (2000),: Massimo Formichetti: Lamberto Bianchi: Luciano FabriziGiuliano Tichetti, Massimo Cittadini, Michele Settimi: Andrea Carbonara: Lamberto Bianchi: Antonio Mancini