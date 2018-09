© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – E’ molto probabile che domenica prossima il Grotti inizierà con una giornata di riposo il proprio campionato in Prima categoria visto che la squadra ospite, il Montasola, non si presenterà in campo pur avendo effettuato a suo tempo la regolare preiscrizione.La decisione è maturata in questi giorni ed è stata notificata al comitato regionale della Figc che in settimana dovrebbe ufficializzare tale rinuncia disponendo un turno di riposo alle squadre che, come da calendario, si sarebbero dovute incontrare nel corso della stagione con la suddetta formazione. I dirigenti del Montasola, viste le difficoltà economiche e pratiche per poter disputare il campionato 2018/19, avevano preso contatto con una squadra di Roma che avrebbe dovuto disputare le gare interne al campo comunale “Anselmo Belloni” di Montasola mantenendo il nome della preesistente società ma difficoltà emerse successivamente non hanno permesso tale eventualità ed al momento tutto è fermo.«Da parte nostra – dice il dirigente Ivano Galletti – siamo tuttora disponibili a proporre la suddetta possibilità a chi fosse interessato mettendo a disposizione il nostro impianto sportivo che si presenta come uno dei migliori di tutta la Sabina: potrebbe essere importante per proseguire la nostra attività senza dover ripartire l’anno prossimo dalla Terza categoria e collaborare, nel contempo, con chi volesse cogliere tale opportunità».