di Andrea Giannini

RIETI - Babadook&Friends continua la sua campagna acquisti in vista del prossimo campionato di Prima categoria. A centrocampo sono arrivati Stefano Petrongari, ex Alba Sant’Elia, Gianluca Desideri dal Santa Susanna, e Giacomo Grifoni da Capradosso, oltre al giovanissimo classe 2000 Thomas Vittori. In difesa ci saranno anche due ex giocatori del Cantalice, ovvero Matteo Lodovici e Gianmarco Cardini, mentre in porta è ufficiale l’arrivo di Matteo Bianchetti.



Oltre ai volti nuovi sono stati confermati anche alcuni giocatori che lo scorso anno vestivano la maglia di Scandriglia, spiccano i nomi di Marco De Giorgi, classico jolly con il vizio del gol, e quelli di Gino Ioannilli (c), Kawku Cann (c), Isaac Moussa (c), Leonardo Grillo (d) e Manuel Cavallari (a).



Ovviamente soddisfatto il tecnico Davide Colantoni: «Sono contento di come stanno rispondendo i ragazzi, stiamo allestendo una rosa importante ma manca ancora qualche tassello che cerchermo nei prossimi giorni. Sarà un campionato difficile ma cercheremo di fare bene rimandendo con i piedi per terra, sicuramente molto dipenderà dalle squadre romane che sarrno inserite nel nostro girone».



Salvo cambiamenti la preparazione dovrebbe iniziare già il 20 agosto in vista del primo turno di coppa.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:24



