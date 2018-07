di Michel Saburri

RIETI - Si chiamerà Babadook&Friends la nuova società calcistica nata dalle ceneri di Scandriglia e pronta ad affrontare un campionato di Prima categoria da protagonista. La squadra giocherà sul sintetico del Gudini e sarà guidata da Davide Colantoni che porterà con se alcuni giocatori che già erano a sua disposizione lo scorso anno a Scandriglia: «Sono felicissimo di come ci stiamo preparando alla nuova stagione, dopo aver sofferto e lavorato intensamente per costruire questa nuova realtà, cominciamo anche a mettere a segno i primi colpi di mercato. In queste ultime ore sono venuti a far parte del nostro gruppo ragazzi e calciatori di rilievo come Andrea Antonacci, Simone Cantonetti, Riccardo Patacchiola, Matteo Bianchetti e Stefano Petrongari». Di sicuro un potenziale offensivo di assoluto livello vista anche la permanenza di Manuel Cavallari, in settimana dovrebbero arrivare le altre ufficialità per il completamento della rosa.

