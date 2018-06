di Michel Saburri

RIETI - Inizia ad animarsi il mercato in Prima categoria: nuova avventura per Alessandro Pierocini, l’ex direttore sportivo de La Sabina e Montasola, ha raggiunto l’accordo con il Poggio Nativo ed è già al lavoro per la prossima stagione di Prima categoria. «Ci tengo innanzitutto ancora una volta a ringraziare il Montasola - afferma Pieroncini - è stata una splendida avventura che mi ha dato l’occasione di conoscere splendide persone. Ora inizia una nuova esperienza in una piazza importante come quella di Poggio Nativo, ci sono tutti le condizioni per fare bene. La dirigenza, a cominciare da Luciano Vagni e Danilo Guidi, mi ha fatto subito sentire a casa, e ovviamente a guidare la squadra ci sarà ancora Antonio Domenici, che già conoscevo ma con il quale non avevo mai avuto la fortuna di lavorare. Poggio Nativo ha una storia alle spalle e vogliamo fare in modo di tornare a lottare per traguardi importanti, entro in punta di piedi cercando di dare il mio apporto, in settimana incontrerò tutti i giocatori per capire meglio la situazione della rosa, dopodichè interverremo per rafforzare la squadra dove ce ne sarà bisogno. Ovviamente non sarà facile ma vogliamo essere tra le protagoniste del prossimo campionato».

