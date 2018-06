di Michel Saburri

RIETI - Nel playout del campionato di Prima categoria Grotti batte Selci con un netto 4-0 (2 Festuccia, Alessandro Carmesini, Oddi) e conquista così la salvezza. Per Grotti una stagione complicata visti anche gli addii a stagione in corso di Marco Sinibaldi e Fabrizio Ometto ma alla fine fine è arrivata lo stesso la salvezza. Per i sabini invece un’annata da dimenticare, le speranze di inizio stagione sono pian piano tramonate e nelle ultime giornate c’è stato praticamente un crollo che ha condannato la squadra alla retrocessione, difficile il ripescaggio avendone già usufruito lo scorso anno. Da salvare c’è sicuramente il buon apporto che i giocatori della juniores hanno fornito nelle ultime gare.



Stefano Sinibaldi (allenatore Grotti): «Gara combattutta nel primo tempo, siamo andati in vantaggio e poi loro sono rimasti in inferiorità numerica. Nella ripresa siamo stati bravi a non abbassare la guardia e a chiudere definitivamente la gara. Non è stata una stagione facile tra sfortuna e partenze, ci tengo a ringraziare soprattutto la società che mi è stata vicino e quei ragazzi che hanno continuato ad allenarsi fino alla fine».

