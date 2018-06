di Renato Leti

RIETI - L'Alba Sant'Elia espugna il Valletonda di Poggio Mirteto per 4-2 e conquista la permanenza in Prima categoria, mentre il club mirtense potrà presentare domanda di ripescaggio



Primo tempo scoppiettante e dalla doppia faccia. Poggio Mirteto passa in vantaggio al 23': punizione di Aloe, respinta alla grande da Napoleone, riprende sotto porta Iacobelli che mette in rete. Due minuti dopo il raddoppio dei sabini: Luciani ruba palla a centrocampo, penetra in area e con un pallonetto batte il portiere ospite in uscita. L'Alba non demorde e accorcia le distanze al 37' grazie al capitano Cantonetti che approfitta di un rinvio non al top di Filippetti, ed è bravo a siglare il gol in diagonale. Allo scadere arriva la rete del 2-2 siglata da Bertone: Samperna penetra dalla sinistra in area e l'attaccante reatino segna in corsa la rete del pareggio.



Nella ripresa i reatini partono decisi trovando il gol del vantaggio al 3', ma è un'autorete di De Santis che infila nella propria porta un tiro dell'Alba. All'8' i locali chiedono un calcio di rigore per un fallo su Iacobelli ma che invece viene ammonito per proteste. Il Poggio Mireto prova a raddrizzare la parte, mentre l'Alba si difende ordine trovando il gol del 4-2 grazie al capitano Cantonetti che approfitta di un'indecisione nella difesa mirtense e la mette in rete da pochi passi. Poi più nulla di rilevante da segnalare se non il pressing dei padroni di casa negli ultimi venti minuti.



I COMMENTI

Matteo Antonelli, tecnico Poggio Mirteto : «Abbiamo fatto tutto da soli. C'è rabbia dopo essere stati in vantaggio per 2-0. Ancora una volta abbiamo peccato di superficialità non riuscendo a mantenere sempre al massimo la concentrazione, come accaduto alcune volte in campionato».

Virgilio D' Annibale, tecnico Alba Sant'Elia : «Una vittoria importantissima che premia la continuità avuta dai ragazzi sia durante le gare ma soprattutto in questo periodo finale anche negli allenamenti. Restare lucidi per tutti i 90 minuti è frutto anche di una condizione fisica adeguata».



IL TABELLINO

Poggio Mirteto : Filippetti, Masci, De Santis (10' st Mocci), Gattarelli, Villanucci, Avenali, Pezzotti (10' st De Laurentis), Fiori (27' st Ferraioli), Luciani, Aloe (15' st Calvani), Iacobelli. A disp. Spurio, Quomdastefano, Maccia. All. Antonelli

Alba Sant'Elia : Napoleone, Patacchiola, Samperna, Cardini, Alesse, Palluzzi, Cantonetti, Liberali (35' st Caffarelli), Bertone (16' st Alessio Cesaretti), Scardaoni, Pengili (24' st Alessandro Cesaretti, 40' st De Luca). A disp. Santucci, Di Loreto. All. D'Annibale

Arbitro : Germanò di Ostia

Reti : 23' pt Iacobelli (P), 25' pt Luciani (P), 37' pt e 27' st Cantonetti (A), 45' pt Bertone (A), 3' st De Santis (A)

Note : espulso 29' st Avenali (P); ammoniti Cardini (A), Luciani (P), Iacobelli (P), Cantonetti (A), Mocci (P); angoli 2-1 Poggio Mirteto

Domenica 3 Giugno 2018



