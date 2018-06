di Michel Saburri

RIETI - Ultimo atto nel campionato di Prima categoria. Domani (domenica 3 giugno) si giocano le due gare di spareggio decisive per la salvezza: Grotti-Selci e Poggio Mirteto-Alba Sant’Elia. Il regolamento dei playout prevede che in caso di parità al termine dei novanta minuti si svolgano i tempi supplementari e che in caso persista il risultato di parità sarà dichiaranta vincente, e quindi salva, la squadra con la miglio posizione in classifica: per farla breve a Grotti e Poggio Mirteto basta un pareggio ai supplementari per festeggiare mentre Selci e Alba Sant’Elia sono obbligate a vincere per conquistare la salvezza. Tra Grotti e Selci i precedenti in campionato sono favorevoli ai sabini visto che hanno vinto la gara di andata in casa per 4-2 mentre al ritorno la gara è terminata con il risulatato di parità (2-2). Tra poggio Mirteto e Alba Sant’Elia gli sconti diretti sono in favore del Poggio Mirteto che aveva pareggiato in trasferta (1-1) la gara di andata per poi vincere il ritorno in casa per 2-0.



PROGRAMMA GARE

Grotti-Selci (alle 11, arbitro Francesco Valentini di Ciampino)

Poggio Mirteto-Alba Sant’Elia (alle 11, arbitro Germano di Ostia Lido).

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:04



