di Renato Leti

RIETI - Nella quindicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria, ultima della stagione 2017/218, al campo Anselmo Belloni il Settebagni s'impone sul Montasola per 1-0 al termine di un incontro in cui il successo era importante solo per la formazione ospite, che a causa delal vittoria del Passo Corese non può festeggiare il salto in Promozione, ma grazie al secondo posto ha ottime possibilità di ripescaggio, se presenterà la domanda.



Il primo tempo il Montasola domina nettamente ed al 10' centra una traversa con Pastorelli; ci riprovano Odiki al 20' e Jacquet al 31' con il pallone che in entrambi casi sfiora il palo. Al 35' altra occasione con Ferrillo, al 39' con un calcio di punizione di Guidi ed al 41' ancora con Jacquet che serve sotto rete Bussotti preceduto in uscita dal portiere Mercurio. La ripresa è ancora di marca-Montasola nella fase iniziale quando, al 3', Pitotti colpisce ancora la traversa ma il Settebagni aumenta il ritmo ed è bravo Murante a deviare in angolo le conclusioni di Belli all'8' e di Occhipinti al 13' ed al 15'. Al 25' arriva comunque il gol-vittoria degli ospiti con un tiro in diagonale di Amicizia: la partita praticamente finisce ed è pura accademia fino al triplice fischio di chiusura.



I COMMENTI

Andrea Di Battista, tecnico del Montasola

«Abbiamo chiuso il nostro campionato giocando comunque una buona gara. Gli avversari erano certamente più motivati».

Giacomo Tramati, tecnico del Settebagni

«Obiettivo raggiunto in una gara corretta che premia la nostra stagione».



IL TABELLINO

Montasola : Murante, Pastorelli, Petrivelli, Pitotti, Guidi, Merendoni, Galletti, Odiki, Jacquet, Ferrillo (7' st Scorza), Bussotti (7' st Passarani, 20' Di Battista). All. Di Battista

Settebagni : Mercurio, Seri, Abate, Diaco (1' st Ragaglini), Rarenca (40' st Rosicarelli), Luca Dominici, De Gennaro, Occhipinti (32' st Tafuro), De Cesaris, Lorenzo Dominici (12' st Amicizia), Belli (34' st Pace). A disp. Paganucci, Albertini. All. Tramati

Arbitro : Trecca di Roma2

Rete : 25' st Amicizia

Note : ammoniti Odiki, Pastorelli, Luca Dominici; angoli: 1-2

