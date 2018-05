di Andrea Giannini

RIETI - E' festa al Vecchiarelli di Villa Reatina. Passo Corese vince per 3 a 1 sull’Alba Sant’Elia. Nonostante le vittorie delle inseguitrici, Settebagni e Scandriglia, tutto rimane invariato e la formazione di mister Carlo De Angelis festeggia insieme alla cinquantina di tifosi arrivati da Passo Corese. I sabini tornano in Promozione dopo due stagioni in Prima categoriaA fine partita tra gli schizzi di spumante esce fuori una maglietta indossata da tutto lo staff con scritto: "devi fatte na ragione torniamo in promozione". Una promozione che è «come un sogno» sostiene mister De angelis.Partita giocata per 70’ a ritmi altissimi da entrambe le squadre. Primo tempo che vede poche azioni da parte dell'Alba Sant’Elia che andrà a giocarsi i playout. Poche azioni dovute al pressing alto degli ospiti. Tra loro spicca Stefano Italiano, al minuto 3 prova dai 30 metri un tiro che sfiora il palo. Pochi minuti dopo cross di Manuel Mechelli, stop e tiro al volo sempre da parte di Italiano che parte benissimo ma non trova la porta. Al 15’ la partita si sblocca: presunto fallo in area che vede Giovannangelo a terra, il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri Florin non sbaglia ed è 0-1. Al minuto 22 gli ospiti si portano sempre in avanti, Gerli dal limite dell’area prova un pallonetto che però vede sfiorare solo la traversa. I padroni di casa escono fuori solo con cross e tiri dal limite, uno tra tanti da parte di Cantonetti che sfiora il palo al 30’.La seconda frazione di gioco inizia con i fuochi d’artificio. Al minuto 8 sempre Italiano con un tiro dal limite beffa l’estremo difensore dei reatini e la palla finisce all’angolo basso. Neanche il tempo di festeggiare che due minuti dopo è Scardaoni su punizione a tenere aperta la partita: 2-1, anche se gli ospiti padroneggiano sempre il campo. Al 30’ Gerli prova un cross dalla fascia sinistra che però non vede nessuno dei suoi compagni, bensì Patacchiola, che nel tentativo di allontanare la palla colpisce male ed è autorete. Per i restanti minuti di gioco nessuna azione pericolosa da entrambe le squadre. Al Vecchiarelli si conclude 1-3 per Passo Corese che festeggia insieme ai suoi tifosi la Promozione.«Indipendentemente da chi giochiamo i play out noi abbiamo nell’arco dell’anno abbiamo espresso un buon gioco – afferma il tecnico dell’alba Sant’Elia Virginio D’Annibale - oggi abbiamo cercato di non correre rischi riguardo ammonizioni e dolori fisici. Abbiamo preso gol su rigore e una autorete, sono episodi sfavorevoli ma è così il calcio. Abbiamo alti e bassi a dir poco clamorosi questa è la cosa che mi preoccupa».«Il prossimo anno saremo in promozione oggi ci godiamo la festa poi penseremo al resto – afferma il dirigente Simone Fratini - sicuramente il prossimo anno non possiamo giocare a Fiano perché il campo non è omologato per la categoria che andremo ad affrontare. L’opzione è di mettere apposto il campo di Passo Corese ma non è certo. Da domani ci penseremo».«Abbiamo esaudito un sogno – sostiene il tecnico di Passo Corese Carlo De Angelis - siamo partiti male poi ci siamo assestati, abbiamo vinto meritatamente il girone. Per il prossimo anno abbiamo il problema del campo ma oggi ci godiamo la festa».: Santucci, De Luca, Samperna, Cresta, Patacchiola, Di Maio, Cantonetti, Gregori (30’ st Baginka), Di Loreto, Scardaoni (12’ st Liberali), Pengili. A disp: Napoleone, Palluzzi. All. Virginio D’annibale: Colageo, M. Mechelli, C. Mechelli, Mirt, Terracina, Giovannangelo, Gerli (32’ st De Angelis), Filippi, Di Giacinto, Italiano (37’ st Belli), Salerno. A disp: Di Girolamo, Fontinovi, Manna, Ragaglini, Tocchi. All. Carlo De Angelis: Molinari di Tivoli: 15' pt Mirt su rig., 8' st Italiano, 10' st Scardaoini, 30' st aut. Patacchiola: ammoniti M. Michelli, De Angelis. Recupero 1’ pt.