RIETI - Ultima giornata nel campionato di Prima categoria, saranno novanta minuti decisivi sia per la promozione che per la salvezza. Al Passo Corese servono tre punti contro l’Alba Sant’Elia per festeggiare il primo posto senza pensare ai risultati degli altri campi. A Settebagni e Scandriglia invece servirà una vittoria rispettivamente contro Montasola e Ginestra. In zona salvezza sfida delicatissima tra Selci e Poggio Mirteto che potrebbero ritrovarsi di fronte anche al play out. Grotti andrà a far visita a Poggio Nativo i attesa di conoscera chi sfiderà nel playout. Le altre gare invece saranno classiche sfide di fine stagione, derby romano tra Atletico San Basilio e Atletico Roma, Nomentum affronterà Velinia mentre nel pomeriggio Capradosso ospiterà Rebibbia.



PROGRAMMA GARE, XV RITORNO, GIRONE C

Alba Sant’Elia-Passo Corese (alle 11, arbitro Molinari di Tivoli, andata 0-1)

Atletico San Basilio-Atletico Roma (alle 11, arbitro Di Donato di Roma2, andata 2-0)

Montasola-Settebagni (alle 11, arbitro Trecca di Roma2, andata 0-3)

Nomentum-Velinia (alle 11, arbitro Franciosa di Ciampino, andata 2-2)

Poggio Nativo-Grotti (alle 11, arbitro Bocci di Roma2, andata 2-1)

Scandriglia-Ginestra (alle 11, arbitro Crescenzi di Viterbo, andata 1-1)

Capradosso-Rebibbia (alle 15, arbitro Angiolosanto di Ostia Lido, andata 1-2)

Selci-Poggio Mirteto (alle 16.30, arbitro Romito di Viterbo, andata 0-1)



CLASSIFICA

Passo Corese 60

Settebagni 58

Scandriglia 57

Atletico San Basilio 55

Nomentum 49

Atletico Roma 47

Poggio Nativo, Montasola e Ginestra 43

Rebibbia 40

Capradosso 38

Grotti 26

Selci 25

Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto 23

Velinia 18

Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:50



