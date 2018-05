di Michel Saburri

RIETI - Ultimi novanta minuti decisivi per promozione e playout. Sono tre le squadre a giocarsi il primo posto in classifica: Passo Corese, Settebagni e Scandriglia. L’unica certezza ovvia è che in caso di vittoria del Passo Corese sul campo dell’Alba Sant’Elia, la squadra di carlo De Angelis festeggerebbe a prescindere dai risultati delle altre. In caso di pareggio e contemporanea vittoria del Settebagni a Montasola ci sarebbe lo spareggio. Sulla carta è ancora in gioco anche Scandriglia che dovrebbe necessariamente vincere contro Ginestra e sperare che Passo Corese perda e soprattutto che Settebagni non vinca, in questa caso infatti ci sarebbe uno spareggio Passo Corese-Scandriglia. Occhio però anche alla lotta per il secondo posto che spesso vuol dire ripescaggio: in caso di arrivo a pari punti al secondo posto, ipotesi comunque piuttosto complicata, si terrà conto della classifica avulsa: ovvero punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, maggior numero di reti segnate, miglior posizione nel premio disciplina e infine sorteggio.



Decisamente più complicata la situazione per quanto riguarda la zona playout. Grotti, Selci, Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto giocheranno sicuramente la gara di playout, per capire gli accoppiamente però è necessario attendere l’ultima giornata In quest’ottica la gara più importante è quella tra Selci e Poggio Mirteto. In questo momento la classifica premierebbe Grotti e Selci che giocherebbero il playout in casa rsipettivamente contro Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto. La casistiche possibili ovviamente sono molteplici, al momento l’unica certezza è che Grotti giocherà lo spareggio in casa a prescindere da qualsiasi risultato, la classifica avulsa infatti premierebbe la squadra di Stefano Sinibaldi anche in caso di sconfitta contro Poggio Nativo. Selci invece giocherà lo spareggio in casa solamente se vincerà o se pareggerà e allo stesso l’Alba non vincerà contro Passo Corese. Al Poggio Mirteto serve una vittoria per avere la certezza di giocare in casa, mentre è più complicato il discorso per l’Alba che dovrebbe vincere contro Passo Corese e sperare nel pari tra Selci e Poggio Mirteto, in quel caso arriverebbe a pari punti con Selci ma avrebbe il vantaggio degli scontri diretti a favore.



PROMOZIONE

Passo Corese vince -> Passo Corese primo

Passo Corese pareggia o perde, Settebagni e Scandriglia non vincono -> Passo Corese primo

Passo Corese pareggia e Settebagni vince -> Spareggio Passo Corese-Settebagni

Passo Corese perde e Settebagni vince -> Settebagni primo.

Passo Corese perde, Settebagni non vince, Scandriglia vince -> Spareggio Passo Corese-Scandriglia



GRIGLIA PLAYOUT

Grotti giocherà lo spareggio in casa

Selci giocherà lo spareggio in casa in caso di vittoria o in caso di pareggio e allo stesso tempo l’Alba Sant’Elia pareggia o perde.

Poggio Mirteto giocherà lo spareggio in casa solo in caso di vittoria.

L’Alba Sant’Elia giocherà lo spareggio in casa in caso di vittoria e contemporaneo pareggio tra Selci e Poggio Mirteto.



CLASSIFICA

Passo Corese 60

Settebagni 58

Scandriglia 57

Atletico San Basilio 55

Nomentum 49

Atletico Roma* 44

Montasola, Ginestra e Poggio Nativo 43

Rebibbia 40

Capradosso* 39

Grotti 26

Selci 25

Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto 23

Velinia 18

*una gara in meno



PROGRAMMA GARE ULTIMA GIORNATA

Alba Sant’Elia-Passo Corese

Atletico San Basilio-Atletico Roma

Capradosso-Rebibbia

Montasola-Settebagni

Nomentum-Velinia

Poggio Nativo-Grotti

Scandriglia-Ginestra

Selci-Poggio Mirteto

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA