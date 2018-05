di Michel Saburri

RIETI - Tutto rimandato all’ultima giornata nel campionato di Prima categoria: Passo Corese rimane in testa ma dovrà difendersi ancora dell’assalto di Settebagni e Scandriglia. In coda retrocede il Velinia mentre le altre quattro dovranno giocarsi il playout.



COMMENTI, XIV RITORNO, GIRONE C



Settebagni-Scandriglia 2-1

De Gennaro, Ragaglini (Se) Cann (Sc)

Emanuele Salustri (direttore sportivo Settebagni): «Loro meglio di noi nel primo tempo, i primi quarantacinque minuti sono temrinati 0-0 ma avrebbero sinceramente meritato di più. Nella ripresa invece noi fisicamente abbiamo tenuto molto bene e siamo riusciti a sbloccare il risultato e poi a raddoppiare, nel finale è arrivato il loro gol. Loro sono una gran bell squdra, ma noi fisicamene e atleticamente stiamo messi molto bene, domenica ci servirà un ultimo sforzo».

Davide Colantoni (allenatore Scandriglia): «Era una partita importantissima, che poteva darci il meritato tributo per una stagione che in lungo e in largo ci ha visto protagonisti. Sinceramente per come è andata la partita non avremmo meritato assolutamente di perderla. Il primo tempo siamo stati bravi ad arginare la squadra avversaria e a creare almeno 2 o 3 occasIonI nitide da rete, che purtroppo non siamo riusciti a trasformare. Nella ripresa intorno al 20’ da una nostra disattenzione è nata la rete del vantaggio degli avversari, che poi hanno trovato la via del raddoppio intorno alla mezzora. Purtroppo siamo riusciti ad accorciare solo nei minuti finali».



Passo Corese-Atletico San Basilio 0-0

Simone Fratini (direttore sportivo Passo Corese): «Partita ad alto livello agonistico, giocata con molta grinta da tutte e due le squadre. Meritavamo di vincere perchè abbiamo avuto sei o sette occasioni da rete. Adesso abbiamo un altro match point domenica e sono convinto che se giocheremo come oggi non falliremo».



Poggio Mirteto-Alba Sant’Elia 2-0

Pezzotti, Luciani

Matteo Antonelli (allenatore Poggio Mirteto): «Una vittoria molto importante che premia l'impegno ed il sacrificio dei nostri giocatori. Siamo una buona squadra e lotteremo al massimo con l'obiettivo della salvezza».

Virgilio D'Annibale (allenatore Alba Sant'Elia): «Il 2-0 potrebbe far pensare ad una superiorità netta degli avversari ma non è stato così. Oggi abbiamo commesso degli errori che ci sono costati cari ma stiamo tentando in quest'ultima fase della stagione di recuperare quanto sprecato in precedenza».



Grotti-Montasola 1-0

Panitti

Stefano Sinibaldi (allenatore Grotti): «Partita sicuramente condizionata dal caldo, loro se la sono giocata come è giusto che sia ma noi nel finale siamo riusciti a segnare il gol vittoria. Questa gara è lo specchio della stagione che abbiamo fatto, specie per quel che riguarda alcuni comportamenti in campo. Salvo solamente il risultato, ora prepariamoci al meglio per il palyout»



Ginestra-Selci 4-1

2 Fiodiponti, Kader,Pandolfi (G), Toma (S)

Peppino Tulli (allenatore Ginestra): «Stiamo giocando lealmente per onorare fino alla fine la stagione, voglio sottolineare il fatto che loro durante la gara non ci hanno chiesto nulla e hanno giocato la loro partita senza pretendere favoritismi. Sono molto soddisfatto, sono fortunato ad allenare un bel gruppo».

Tiziano Fioravanti (dirigente Selci): «Noi come società e staff tecnico ce la mettiamo tutta, ma quando ci sono giocatori senza attributi che mollano durante il percorso, che mollano prima di una partita non presentandosi resta una missione impossibile provare a salvarsi. A malincuore dico che è una squadra che non crede nei suoi mezzi, i ragazzi non applicano le direttive imposte sia in campo che fuori. Oggi sono davvero avvelenato perché in queste settimane così importanti agli allenamenti si sono presentati sempre gli stessi che non hanno mai mollato Matteo Tessicini, Toma, Di Giovanni, Mercuri, Iacobelli e Tagliaferri. Dobbiamo solo ringraziare mister Tichetti e mister Valenti che hanno messo a disposizione tutti i ragazzi della juniores. Complimenti al Ginestra che ha giocato la partita al massimo».



Atletico Roma-Capradosso

Non disputata per assenza degli ospiti

Massimo Chialastri (direttore sportivo Atletico Roma): «Sono anni che faccio calcio e personalmente non mi era mai capitato di vincere a tavolino. Brutta sensazione».



Rebibbia-Nomentum 2-3

Ndoia, Modanesi (R), De Paola, 2 Sacripanti (N)

Gianluca Cippitelli (allenatore Rebibbia): «Buona gara, siamo andati sotto per 1-0 poi l’abbiamo riblatata ma negli ultimi minuti abbiamo preso due gol. Buon esordio di alcuni ragazzi della juniores».



Velinia-Poggio Nativo 1-7

D’Angeli (V), Di Casimirro, D’Annibale, 3 Ciavattieri, 2 Recchia (P)

Marco Pompili (allenatore Velinia): «Per noi annata da dimenticare, i problemi sono nati tutti a dicembre quando ci siamo indeboliti troppo e non siamo riusciti a sistemare i problemi che avevamo, pazienza ce la siamo giocata fino alla fine, qualche giovane è cresciuto. Un elogio particolare a Luca D'Angeli un 2000, gran giocatore e già “uomo”».

Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo): «Il risultato la dice lunga e parlare oggi della partita ha poco senso perché, alcune occasioni a parte, non c'è stata oggettivamente gara. Mi dispiace onestamente per il Velinia a cui auguro di tornare presto ai livelli che questi giovani ragazzi meritano. Per il resto oggi, non posso non manifestare la mia emozione, il mio orgoglio e la mia soddisfazione per il ritorno in campo di Mattia Carboni, 15 mesi dopo quel maledetto 21 febbraio. Come ho detto a lui, oggi io ho vinto il mio campionato: rivederlo rincorrere un pallone mi ha fatto tremare le gambe. Considero Mattia in assoluto uno dei più bravi giocatori della provincia ma soprattutto un grande amico, motivo per cui oggi per me è festa grande. Più di un primo posto».



CLASSIFICA

Passo Corese 60

Settebagni 58

Scandriglia 57

Atletico San Basilio 55

Nomentum 49

Atletico Roma* 44

Montasola, Ginestra e Poggio Nativo 43

Rebibbia 40

Capradosso* 39

Grotti 26

Selci 25

Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto 23

Velinia 18

* una gara in meno.



PROGRAMMA GARE (XV RITORNO)

Alba Sant’Elia-Passo Corese

Atletico San Basilio-Atletico Roma

Capradosso-Rebibbia

Montasola-Settebagni

Nomentum-Velinia

Poggio Nativo-Grotti

Scandriglia-Ginestra

Selci-Poggio Mirteto

14 Maggio 2018



