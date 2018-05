di Michel Saburri

RIETI - Nel campionato di Prima categoria il primo verdetto della stagione è la matematica retrocessione del Velinia che, dopo la sconfitta casalinga contro Poggio Nativo, chiuderà all’ultimo posto nel girone C. In vetta invece Passo Corese pareggia in casa contro l’Atletico San Basilio e dovrà vincere l’ultima gara contro l’Alba Sant’Elia per avere la certezza del primo posto. Scandriglia perde una posizione a causa della sconfitta a Settebagni che si piazza al secondo posto. In chiave playout tre punti preziosi per Grotti e Poggio Mirteto rispettivamente contro Montasola e Alba Sant’Elia, Selci invece perde a Ginestra. Vittoria esterna del Nomentum a Rebibbia mentre Altetico Roma avrà vittoria a tavolino contro Capradosso che non si è presentato.



RISULTATI E MARCATORI, XIV DI RITORNO

Settebagni-Scandriglia 2-1: De Gennaro, Ragaglini (Se.), Cann (Sc.)

Passo Corese-Atletico San Basilio 0-0

Poggio Mirteto-Alba Sant’Elia 2-0: Pezzotti, Luciani

Grotti-Montasola 1-0: Panitti

Ginestra-Selci 4-1: 2 Fiodiponti, Kader, Pandolfi (G), Toma (S)

Atletico Roma-Capradosso non disputata per assenza degli ospiti

Rebibbia-Nomentum 2-3: Ndoia, Modanesi (R)

Velinia-Poggio Nativo 1-7: D’Angeli (V), Di Casimirro, D’Annibale, 3 Ciavattieri, 2 Recchia (P)



CLASSIFICA

Passo Corese 60

Settebagni 58

Scandriglia 57

Atletico San Basilio 55

Nomentum 49

Atletico Roma* 44

Montasola, Ginestra e Poggio Nativo 43

Rebibbia 40

Capradosso* 39

Grotti 26

Selci 25

Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto 23

Velinia 18

* una gara in meno.



PROSSIMO TURNO, XV DI RITORNO (ULTIMA GIORNATA)

Alba Sant’Elia-Passo Corese

Atletico San Basilio-Atletico Roma

Capradosso-Rebibbia

Montasola-Settebagni

Nomentum-Velinia

Poggio Nativo-Grotti

Scandriglia-Ginestra

Selci-Poggio Mirteto

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:43



