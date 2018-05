RIETI - Nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria va in scena al Valletonda il derby tra Poggio Mirteto e Alba Sant'Elia. Al termine dei novanta minuti di gioco sono i padroni di casa ad imporsi per 2-0, un risultato importantissimo in ottica salvezza, e soprattutto per la posizione nela griglia dei playout, per la squadra attualmente guidata da Matteo Antonelli.



La prima azione pericolosa la conduce al 10' Nobili con un bel tiro angolato dalla linea di fondo bloccato dal portiere Santucci; al 18' assist di Fiori per Pezzotti che sotto porta si vede deviare in corner la conclusione. Il gol è comunque nell'aria e arriva al 21' quando proprio Pezzotti batte Santucci al termine di una veloce azione corale del Poggio Mirteto. Gli ospiti provano a reagire con una punizione di Cesaretti al 35' ma Caffarelli non arriva alla deviazione e Filippetti blocca in uscita il pallone. Insistono i padroni di casa e al 40' il capitano Avenali lancia in corsa Pezzotti ma respinge il portiere ospite. Al 42' Cantonetti batte una punizione al limite dell'area concessa per un fallo di Masci su Liberali: sotto rete devia Caffarelli ed il pallone sbatte sul palo e finisce a fondo campo.



Nella ripresa non ci sono particolari azioni da segnalare, eccetto un bel tiro di Nobili al 2' a fil di palo ed il raddoppio del Poggio Mirteto al 9' realizzato da Luciani con un dribbling in area ed una conclusione a mezza altezza che batte Santucci per il definitivo 2-0. Animi caldi al 42' quando Alesse commette fallo su Nobili che reagisce e l'arbitro Di Donato espelle entrambi.



I COMMENTI

Matteo Antonelli, tecnico Poggio Mirteto

«Una vittoria molto importante che premia l'impegno ed il sacrificio dei nostri giocatori. Siamo una buona squadra e lotteremo al massimo con l'obiettivo della salvezza».

Virgilio D'Annibale, tecnico Alba Sant'Elia

«Il 2-0 potrebbe far pensare ad una superiorità netta degli avversari ma non è stato così. Oggi abbiamo commesso degli errori che ci sono costati cari ma stiamo tentando in quest'ultima fase della stagione di recuperare quanto sprecato in precedenza».



IL TABELLINO

Poggio Mirteto : Filippetti, Masci, De Santis, Gattarelli, Villanucci (36' st Calvani), Avenali, Pezzotti (19' st Aloe), Nobili, Iacobelli (26' st Maccia), Luciani (13' st Mocci), Fiori (22' st Ferraioli). A disp. Spurio, Bertoldi. All. Matteo Antonelli

Alba Sant'Elia : Santucci, De Luca (9' st Mattei), Samperna (11' st Di Loreto), Cardini (26' st Cresta), Alesse, Tempesta, Cantonetti, Caffarelli (1' st Bertone), Pengili, Cesaretti, Liberali (25' st Scardaoni). A disp. Di Maio. All. Virgilio D'Annibale

Arbitro : Di Donato di Roma2

Reti : 21' pt Pezzotti, 9' st Luciani

Note : espulsi al 42' st Alesse e Nobili; ammoniti Luciani, Gattarelli, De Santis; angoli: 3-1





Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:52



