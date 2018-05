di Michel Saburri

RIETI - Nel girone C del campionato di Prima categoria a due giornate dal termine regna ancora l’equilibrio. In testa c’è Passo Corese ma Scandriglia, Settebagni e Atletico San Basilio non mollano. In coda sono 5 le squadre a giocarsi retrocessione diretta e playout.



COMMENTI, XIII DI RITORNO, GIRONE C



Settebagni-Grotti 2-0

Amicizia, De Gennaro

Emanuele Salustri (direttore sportivo Settebagni): «Partita non bellissima, loro hanno giocato una gara molto difensiva. Vittoria meritata, visto che non abbiamo praticamente subito tiri in porta».

Stefano Sinibaldi (allenatore Grotti): «Abbiamo fatto il massimo, non avevamo nemmeno un attaccante di ruolo. Complimenti a loro, avevamo otto giocatori fuoriquota, sono davvero una gran bella squadra. Ora ci aspettano due gare decisive».



Poggio Nativo-Rebibbia 3-3

D’Annibale, Ciavattieri, F. Di Casimirro (P), Vigorito, Ndoia, De Santes (R)

Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo): «Partita divertente, con tanti gol, contro una buona squadra. Ci tenevo tanto a vincere e, se non fosse stato per qualche disattenzione di troppo, potevamo tranquillamente farlo. Onestamente abbiamo subito tre tiri e preso tre gol, mentre noi ne potevamo fare altrettanti. Ma ci può stare, specie in questo momento della stagione. Tutto sommato, sono contento soprattutto per il primo gol in campionato di Francesco Di Casimirro».

Gianluca Cippitelli (allenatore Rebibbia): «Buona gara, siamo andati sempre in vantaggio. Hanno esordito due ragazzi della juniores che si sono comportati davvero bene. Torniamo a casa con un buon punto e soddisfatti della prestazione dei ragazzi».



Nomentum-Atletico Roma 1-0

Sacripanti

Filippo De Rossi (diretto sportivo Nomentum): «Due ottime squadre che si sono date battaglia in una gran bella partita, tra l’altro molto corretta. Nel finale abbiamo segnato un gran gol dopo una pregevole azione. Oggi ci siamo divertiti, la partita è stata anche. Un pizzico di rammarrico, perchè la squadra ha dimostrato il suo valore e potevamo ambire a traguardi più ambiziosi».

Nicola Antognetti (allenatore Atletico Roma): «Gran bella partita tra due squadre di ottimo livello. Complimenti a loro ma davvero non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno interprato al meglio la gara e, a mio modo di vedere, hanno fatto di più la partita. Solo un episodio all'ultimo minuto ci ha condannato».



Montasola-Velinia 3-1

Scorza, Murante, Passarani (M), Sarappa (V)

Andrea Di Battista (allenatore Montasola): «Poteva essere un risultato più largo a nostro favore ma siamo soddisfatti, considerando che a questo punto del campionato emergono tante difficoltà e da parte nostra abbiamo sempre cercato di dare il massimo».

Marco Pompili (allenatore Velinia): «Anche oggi, come purtroppo ci capita spesso nelle gare in trasferta, avevamo i giocatori contati ed anche gli espisodi non ci hanno favorito».



Atletico San Basilio-Poggio Mirteto 6-0

Marco Sautelli (presidente Poggio Mirteto): «Domenica prossima ci giochiamo il tutto per tutto».



Alba Sant’Elia-Ginestra 0-0

Virgilio D’Annibale (allenatore Alba Sant’Elia): «La partita l’abbiamo fatta solo noi, è mancato solo il gol, forse per colpa forse dell’ultimo passaggio e per i pochi tiri in porta. Fisicamente comunque stiamo bene, lottiamo fino alla fine. Siamo cresciuti nel gioco e di questo ne sono molto contento. L’arbitro? È arrivato con quindici minuti di ritardo con tono spocchioso e ha arbitrato in maniera inguardabile da entrambe le parti».

Peppino Tulli (allenatore Ginestra): «Risultato giusto, per essere fine stagione mi è sembrata una buona partita, viva anche per merito loro. Auguro loro un in bocca al lupo perché con questo modo di giocare, credo si salveranno».



Capradosso-Passo Corese 0-1

M. Mechelli (P)

Giampaolo Micaloni (dirigente Capradosso): «Oggi ho fatto il mio esordio alla guida della squadra e devo dire che sono davvero contento di come hanno giocato i ragazzi, ci hanno messo il cuore e abbiamo dominato la partita. C’erano tanti allenatori a vedere la partita e hanno visto la bella prestazione dei ragazzi. Purtroppo abbiamo giocato quasi metà partita in inferiorità numerica ma abbiamo lottato su ogni pallone fino alla fine».

Simone Fratini (direttore sportivo Passo Corese): «E’ stata una vittoria “sporca”, nel senso che la partita non è stata bellissima ma abbiamo trovato un ambiente completamente ostile e un campo ostico. Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè sono rimasti tranquilli in un clima da corrida e da caccia all’uomo dal primo al novantesimo. Ora testa a domenica visto che abbiamo una sfida decisiva contro San Basilio».



Selci-Scandriglia 0-6

3 Mevoli, Cann, Cavallari, De Giorgi

Tiziano Fioravanti (dirigente Selci): «Quando incappi in un risultato così netto c'è poco da dire e poco da recriminare, avevamo di fronte una squadra forte costruita per lottare e vincere il campionato. Noi siamo una piccola realtà che si è affacciata nella prima categoria solo 2 anni fa, per lo più tra le molte difficoltà. Oggi tra infortuni e squalifiche erano assenti parecchi giocatori titolari, il mister ha dovuto schierare 6 juniores che tra l’altro ieri avevano già giocato 90 minuti, sottolineo anche che per gran parte della partita abbiamo giocato in 9 per 2 ingenuità. I 6 goal subiti tutti di ottima fattura soprattutto il primo di Mevoli e l’ultimo di De Giorgi».

Davide Colantoni (allenatore Scandriglia): «Avevamo bisogno di vincere per lasciare inalterate tutte le distanze, e ci siamo riusciti su un campo notoriamente ostico. Siamo stati bravi e cinici a sfruttare le occasioni che ci si sono presentate, riuscendo a chiudere il primo tempo sul 0 a 3. Per poi arrotondare il risultato nella ripresa anche grazie a due loro espulsioni che ci hanno facilitato ulteriolmente. Stiamo recuperando energie e uomini che ci fa ben sperare in vista del rush finale».



CLASSIFICA

Passo Corese 59

Scandriglia 57

Settebagni 55

Atletico San Basilio 54

Nomentum 46

Atletico Roma 44

Montasola 43

Poggio Nativo, Ginestra e Rebibbia 40

Capradosso 39

Selci 25

Grotti e Alba Sant’Elia 23

Poggio Mirteto 20

Velinia 18



PROSSIMO TURNO, XIV DI RITORNO

Velinia-Poggio Nativo

Settebagni-Scandriglia

Passo Corese-Atletico San Basilio

Poggio Mirteto-Alba Sant’Elia

Grotti-Montasola

Ginestra-Selci

Atletico Roma-Capradosso

Rebibbia-Nomentum

Lunedì 7 Maggio 2018



