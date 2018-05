di Renato Leti

RIETI - Nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria vittoria larga per Scandriglia che batte fuori casa Selci per 6-0 e resta in scia al Passo Corese. Un punteggio che evidenzia il divario tecnico tra le due squadre ma c'è dire che il Selci ci mette del suo rimediando in apertura di ripresa due espulsioni che pregiudicano ulteriormente la propria prestazione. La formazione ospite passa in vantaggio dopo un quarto d'ora di gioco con Mevoli (oggi autore di una tripletta) che batte Giambernardini con un tiro da fuori area che s'infila a fil di palo. Al 24' il portiere del Selci anticipa alla perfezione Cavallari lanciato a rete ma nulla può al 34' sulla schiacciata di testa di Cann ed è 2-0 per la formazione ospite. Prova a reagire il Selci ed al 30' Vita non raggiunge in corsa un cross sotto porta di Tagliaferri e dopo due minuti è Toma a servire Zulbeari ma l'attaccante non riesce a deviare il pallone. Al 40' è ancora bravo Giambernardini a respingere un forte tiro di Cann ma al 41' arriva il terzo gol dello Scandriglia quando Mevoli devia in rete di testa un pallone proveniente dalla bandierina. Nella ripresa la gara non ha più storia: al 6' Banu rimedia il cartellino rosso per doppia ammonizione ed al 10' stesso provvedimento per Zulbeari che reclama un fallo di mano sull'azione che porta gli ospiti alla quarta segnatura (ancora Mevoli in gol) ed il Selci rimane così in campo con nove giocatori. Al 15' arriva poi il 5-0 con rete di Cavallari ed al 32' c'è il 6-0 finale con De Giorgi.



I COMMENTI

Stefano Munzi ,tecnico Selci

«Siamo stati costretti a scendere in campo con una formazione largamente rimaneggiata ma sul punteggio, in negativo, ci abbiamo molto messo del nostro. Si poteva fare sicuramente meglio e dispiace perdere in questo modo».

Davide Colantoni , tecnico Scandriglia

«Abbiamo avuto il giusto approccio alla gara in un campo difficile confermando di essere tornati a buoni livelli dopo qualche rallentamento. Siamo portando avanti un campionato di grandi soddisfazioni ed i risultati di domenica prossima potrebbero essere decisivi. Non dimentichiamo che eravamo partiti con l'obiettivo della salvezza e invece questo splendido gruppo di giocatori ci ha portato in alto: sicuramente ci proveremo fino all' ultima gara per centrare un bel sogno che potrebbe diventare realtà».



IL TABELLINO

Selci : Giambernardini, Mercuri (20'st Gaetani), Toma, Di Giovanni (5' st Spurio), Banu, Iacobelli, Migliorati, Miceli (25' st Serafini), Vita (32' st Ouho), Tagliaferri (33' st Rossetti), Zulbeari. A disp. Zanghi, Sabuzi. All. Stefano Munzi

Scandriglia : Troiani, Ioannilli, Brizi (16' st Di Legge), Fioravanti (30' st Carlan Florin), Grillo, Cann, Perotti (36' st Angeloni), De Giorgi, Iovu (25'st Striuli), Mevoli (12'st Meffe), Cavallari. A disp. Splendori, Ide. All. Davide Colantoni

Arbitro : Celli di Roma1

Reti : 15' pt, 41' pt, 10' st Mevoli; 34' pt Cann; 15' st Cavallari; 32' st De Giorgi

Note : espulsi 6' st Banu e 10' st Zulbeari; ammoniti Di Giovanni, Migliorati, Banu, Mercuri; angoli: 3-3

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA