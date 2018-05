di Renato Leti

RIETI - Nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria il Montasola batte per 3-1 il Velinia al termine di un incontro in cui la formazione ospite, giunta al campo Anselmo Belloni con soli undici giocatori, riesce in diverse situazioni ad arginare le sortite dei padroni di casa e nel secondo tempo sbaglia anche un calcio di rigore ma resta ultimo e a due giornate dal termine deve fare un miracolo per agganciare i playout.



In apertura di gara è Passarani ad impegnare Guerrieri con un tiro dalla distanza e dopo sette minuti ci riprova Galletti e di nuovo Passarani ma il portiere ospite appare pronto in ogni situazione. Il vantaggio del Montasola arriva al 16' con un bel colpo di testa di Scorza su azione d'angolo. Il Velinia reagisce con un'incursione di D'Angeli ma Sarappa non riesce a deviare il cross del compagno di squadra ma è proprio Sarappa al 24' a siglare il pareggio intervenendo su una ribattuta in area. Nel finale di tempo non si concretizzano altri tentativi di Passarani, Guidi e Galletti e lo stesso avviene in apertura di ripresa sui tiri di Pitotti e ancora Galletti.



Il Montasola torna in vantaggio al 17' su calcio di rigore concesso per un atterramento in area di Bussotti da parte di Tozzi e dal dischetto realizza il 2-1 il portiere Murante. Al 30' la gara potrebbe riaprirsi quando c'è il rigore per il Velinia provocato da un fallo di mano in area di Merendoni ma il tiro dal dischetto di Tosoni finisce sul palo. Il 3-1 finale porta la firma di Passarani che al 36' batte Guerrieri con un pallonetto da fuori area. Da segnalare nei minuti finali tre deviazioni in calcio d'angolo dello stesso portiere su tiri ravvicinati di Ferrillo e Bussotti.



I COMMENTI

Andrea Di Battista, tecnico Montasola

«Poteva essere un risultato più largo a nostro favore ma siamo soddisfatti, considerando che a questo punto del campionato emergono tante difficoltà e da parte nostra abbiamo sempre cercato di dare il massimo».

Marco Pompili, tecnico Velinia

«Anche oggi, come purtroppo ci capita spesso nelle gare in trasferta, avevamo i giocatori contati ed anche gli espisodi non ci hanno favorito».



IL TABELLINO

Montasola : Murante, Pastorelli, Petrivelli, Cacchiani (1' st Pitotti), Guidi, Merendoni, Galletti (17' st Ferrillo), Odiki, Jacquet, Passarani (40' st Ceccani), Scorza (10' st Bussotti). All. Andrea Di Battista

Velinia : Guerrieri, Carloni, Di Loreto, Giacomini, Tozzi, Tosoni, Cardellini, Grassi, Coletti, D'Angeli, Sarappa. All. Marco Pompili

Arbitro : Cinquepalmi di Roma1

Reti : 16' pt Scorza, 24' pt Sarappa, 17' st Murante (rigore), 36' st Passarani

Note : ammonito Galletti; angoli: 12-2

Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:20



