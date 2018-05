di Michel Saburri

RIETI - Nella tredicesima giornata di ritorno del campionato di Prima categoria la capolista Passo Corese andrà a far visita a Capradosso che non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Più impegnativo il compito di Scandriglia che giocherà sul campo di Selci impegnato nella lotta salvezza. Sfide casalinghe per Settebagni e Atletico San Basilio rispettivamente contro Grotti e Poggio Mirteto. Gara senza ansie di classifica tra Poggio Nativo e Rebibbia mentre tra Nomentum e Atletico Roma c’è in palio il quinto posto. In chiave salvezza l’Alba Sant’Elia ospiterà Ginestra mentre Velinia sfiderà in trasferta Montasola.



PROGRAMMA GARE, XIII DI RITORNO, GIRONE C

Settebagni-Grotti (alle 10.30, arbitro Giardini di Civitavecchia, andata 1-1)

Poggio Nativo-Rebibbia (alle 11, arbitro Amato di Tivoli, andata 0-1)

Nomentum-Atletico Roma (alle 11, arbitro Pisaltu di Civitavecchia, andata 1-1)

Montasola-Velinia (alle 11, arbitro Cinquepalmi di Roma1, andata 2-0)

Atletico San Basilio-Poggio Mirteto (alle 11, arbitro La Regina di Roma1, andata 1-0)

Alba Sant’Elia-Ginestra (alle 11, arbitro Nechita di Tivoli, andata 0-2)

Capradosso-Passo Corese (alle 15, arbitro Falcomatà di Roma2, andata 0-0)

Selci-Scandriglia (alle 16.30, arbitro Celli di Roma1, andata 0-6)



CLASSIFICA

Passo Corese 56

Scandriglia 54

Settebagni 52

Atletico San Basilio 51

Atletico Roma 44

Nomentum 43

Montasola 40

Poggio Nativo, Capradosso, Ginestra e Rebibbia 39

Selci 25

Grotti 23

Alba Sant’Elia 22

Poggio Mirteto 20

Velinia 18

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA