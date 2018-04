di Michel Saburri

RIETI - Sarà un finale di stagione tutto da seguire nel campionato di Prima categoria. Il pari del Passo Corese contro Nomentum ha infatti riacceso le speranze della inseguitrici. Anche la lotta per la salvezza si fa sempre più interessante, i tre punti più pesanti della giornata sono quelli del Poggio Mirteto contro Capradosso, tra gli ospiti da segnalare le dimissioni in settimana del tecnico Marco Donati.



COMMENTI, XII DI RITORNO, GIRONE C



Passo Corese-Nomentum 3-3

Gerli, Italiano, Salerno (P), Persichetti, Sacripanti, Damiani (N)

Simone Fratini (direttore sportivo Passo Corese): «Bella partita, giocata a viso aperto ma equilibrata. Risultato giusto anche se dispiace aver preso gol all’ultimo minuto. Complimenti a loro che hanno disputatao una grande partita, se avesse giocato sempre così dall’inizio del campionato lo avrebbe vinto».

Filippo De Rossi (direttore sportivo Nomentum): «Gran bella partita, combattuta da tutte e due le parti. Giocata a viso aperto ed emozionanete fino alla fine. Peccato aver perso tanti punti in trasferta durante la stagione».



Poggio Mirteto-Capradosso 3-1

2 De Laurentis, Luciani (P), Jouff (C)

Marco Sautelli (presidente Poggio Mirteto): «Vittoria importantissima, ci aspetta il rush finale decisivo per la salvezza».

Marco Donati (allenatore Capradosso): «Ringrazio il presidente, i dirigenti, la società e tutti i ragazzi ma andare a giocare senza allenarsi non è possibile. Quindi dopo quasi tre anni vado via da Capradosso con il ricordo di persone stupende e di un paese davvero appassionato».



Ginestra-Atletico San Basilio 0-1

Peppino Tulli (allenatore Ginestra): «Abbiamo perso nel finale contro un’ottima squadra. Nulla da rimproverare ai ragazzi che ci hanno provato fino alla fine, la settimana scorsa avevamo vinto all’ultimo minuto, stavolta invece ci è andata male. E’ stata comunque una bella partita, di quelle che piacciono a me».



Atletico Roma-Poggio Nativo 5-1

2 Anfuso, Carbone, Melia, Bianco (A), Cacciamani (P)

Nicola Antognetti (allenatore Altetico Roma): «Abbiamo disputato una gran bella partita, segnando cinque gol e creando altrettante occasioni da rete. Da qui alla fine dobbiamo continuare su questa strada, il nostro obiettivo è quello di far rendere al meglio i giocatori, i risultati arriveranno di conseguenza. Puntiamo a conquistare un posto in coppa Lazio»

Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo): «Forse la nostra peggior partita da inizio anno. Abbiamo approcciato malissimo il primo tempo chiudendo e nella ripresa abbiamo fatto molto bene i primi 15 minuti, accorciando a riaprendo la partita. Un nostro errore ha chiuso la gara col 3 a 1 per loro. Peccato le tante assenze per motivi diversi: tre gare in una settimana con i giocatori contati, di questi tempi e con questo caldo, si pagano. Adesso però mi aspetto una chiusura degna delle potenzialità di questi ragazzi. Già da domenica voglio vincere!».



Rebibbia-Montasola 1-2

Vigorito (R), Passarani, Ferrillo (M)

Gianluca Cippitelli (allenatore Rebibbia): «Abbiamo perso nel finale su rigore, non siamo contenti della sconfitta ma chiaramente non abbiamo molto da chiedere a questo finale di stagione»

Alessandro Pieroncini (direttore sportivo Montasola): «Classica partita di fine stagione, abbiamo onorato l’impegno fino alla fine. Siamo andati per primi in vantaggio ma poi alla prima occasione abbiamo subito il pareggio, poi nel finale abbiamo segnato su rigore il gol vittoria. Restano tre partite che vogliamo prendere seriamente».



Velinia-Grotti 2-2

Di Sisto, Tosoni (V), Lucarelli, Oddi (G)

Marco Pompili (allenatore Velinia): «Pareggio che serve a poco, siamo stati bravi a recuperare dallo 0-2 ma chiaramente la situazione è complicata. Vogliamo provarci fino all’ultima giornata».

Stefano Sinibaldi (allenatore Grotti): «Eravamo in vantaggio di due gol, avevamo l’occasione per chiudere la partita ma abbiamo sbagliato il calcio di rigore del possibile 3-0. Sul capovolgimento di fronte rigore per loro e poi nel finale hanno pareggiato. C’è un po’ di rammarico ma comunque era importante non perdere».



Selci-Settebagni 0-2

Belli, Occhipinti

Tiziano Fioravanti (dirigente Selci): «La partita di oggi ci ha fatto tornare in piena zona playout e visto il tipo di gioco espresso siamo tornati indietro anche come qualità e quantità. Prima parte di gara noiosa, nellla ripresa loro sono andati in vantaggio con un rigore dubbio e poi hanno raddoppiato con un tiro a giro da fuori area. Loro hanno dimostrato tanta qualità di gioco e ottime individualità. Voglio fare un in bocca al lupo a Federico Tessicini che ieri purtroppo ha subito un brutto infortunio. Lotteremo fino alla fine e da uomini veri onoreremo il campionato fino all ultima giornata non facendo come alcune società che si presentano con formazioni rimaneggiate»

Emanuele Salustri (direttore sportivo Settebagni): «Brutto primo tempo in cui abbiamo giocato male, nella ripresa siamo andati in vantaggio con un rigore di Belli e nel finale abbiamo segnato il gol del raddoppio. La situazione di classifica rimane così, visto che nemmeno San Basilio molla. La prossima giornata noi e proprio San Basilio abbiamo sulla carta le partite più facili in attesa della penultima giornata che potrebbe cambiare totalmente la classifica».



Scandriglia-Alba Sant’Elia 1-0

De Giorgi

Davide Colantoni (allenatore Scandriglia): «Siamo riusciti ad ottenere una vittoria importantissima che, visti gli altri risultati, ci fa rimanere in piena corsa per la vittoria finale. Abbiamo affrontato un'ottima squadra ben organizzata e ben messa in campo che a mio avviso meriterebbe altra posizione in classifica. Nel complesso partita maschia ma molto corretta, che siamo riusciti a sbloccare a metà ripresa grazie ad un gol di De Giorgi. Adesso testa alle ultime 3 gare dove dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti».

Virgilio D’Annibale (allenatore Alba Sant’Elia): «A mio modo di vedere ci sarebbe andato stretto anche il pareggio. Nel primo tempo abbiamo avuto una grossa occasione in cui il loro portiere ha fatto un grande intervento, nella ripresa abbiamo subito il gol nell’unica incertezza, poi abbiamo avuto un paio di belle occasioni ma non siamo riusciti a pareggiare».



CLASSIFICA

Passo Corese 56

Scandriglia 54

Settebagni 52

Atletico San Basilio 51

Atletico Roma 44

Nomentum 43

Montasola 40

Poggio Nativo, Capradosso, Ginestra e Rebibbia 39

Selci 25

Grotti 23

Alba Sant’Elia 22

Poggio Mirteto 20

Velinia 18



PROGRAMMA GARE, XIII DI RITORNO

Settebagni-Grotti

Selci-Scandriglia

Poggio Nativo-Rebibbia

Nomentum-Atletico Roma

Montasola-Velinia

Capradosso-Passo Corese

Alba Sant’Elia-Ginestra

Atletico San Basilio-Poggio Mirteto

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:36



