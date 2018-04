di Michel Saburri

RIETI - Passo Corese vince nel finale e allunga in testa alla classifica, si accende la lotta per il secondo posto in classifica: Scandriglia perde sul campo dell’Atletico San Basilio e Settebagni accorcia le distanze dopo aver battuto il Velinia. Pareggio tra Montasola e Atletico Roma, tre punti per Ginestra a Capradosso. Vittorie casalinghe di Alba e Grotti contro Selci e Rebibbia. Sconfitta esterna per Poggio Mirteto contro Nomentum.



COMMENTI, XI RITORNO, GIRONE C



Settebagni-Velinia 11-0

3 Belli, 2 Abate, 2 Cambi, Tafuro, De Cesaris, Amicizia , Occhipinti

Emanuele Salustri (direttore sportivo Settebagni): «La partita si è messa subito bene, siamo andati eravamo già sul 2-0. Nel prossimo turno ci aspetta un impegno difficile sul campo di Selci, non sarà facile ma siamo convinti di giocarcela fino all’ultima giornata».

Marco Pompili (allenatore Velinia): «Partita da non commentare, dopo due minuti eravamo sotto di due gol. In più abbiamo trovato una squadra che deve fare piu gol possibili per la differenza reti e ha spinto per 90'. Peccato, ci rimangono quattro finali, la prima domenica con Grotti in casa, ci proveremo fino alla fine».



Poggio Nativo-Passo Corese 2-3

Ciavattieri, Vagni (P.N.), Italiano, 2 Gerli (P.C.)

Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo): «Ho letto illazioni e accuse su questa gara. A livello personale neanche mi toccano, mi dispiace però per alcuni miei ragazzi che hanno giocato con infortuni importanti, tipo Matteo Miconi, o che hanno preso un giorno di ferie, tipo Mostarda e Paolucci, o che hanno giocato fuori ruolo, tipo Manuel D'annibale. Le accuse arrivano da ragazzi che conosciamo bene e che sono giocatori: fatte da dirigenti, ci avrebbero ferito meno. Ma la mamma dei deficienti è sempre incinta! Abbiamo fatto una gara al massimo delle condizioni: peccato per due disattenzioni negli ultimi minuti. Abbiamo fatto 0 punti contro questa corazzata tra andata e ritorno prendendo gol sempre in pieno recupero. Complimenti a loro per la vittoria e per la lealtà in campo dove non ci hanno chiesto aiuto: non a caso ci gioca gente come De Angelis, Mechelli, Italiano, Mirt, Terracina, Giovannangelo e tanti altri. I loro curriculum parlano chiaro e non possono essere di certo quattro idioti a mettere in dubbio l'integrità di questi veterani professionisti nel calcio dilettantistico. Ma va bene così, accettiamo serenamente anche queste accuse. Tempo fa scrissi sui social e dichiarai "nulla di trascendentale": non mi sbagliavo. Prima di vincere, devi saper perdere”

Simone Fratini (direttore sportivo Passo Corese): «Partita dai tre volti, abbiamo iniziato benissimo passando anche in vantaggio. Ad inizio secondo tempo c’è stato un blackout e abbiamo preso due gol su due errorri nostri poi abbiamo ripreso a giocare pareggiando a 15 minuti dalla fine e poi siamo rimasti in dieci per una doppia ammozioni un po’ esagerata. Però la voglia di vincere era talmente tanta che all’ultimo minuto siamo riusciti per l’ennesima volta a vincere la partita. Questa squadra ha un cuore immenso che merita tutto quello che sta raccogliendo. Complimenti anche al Poggio Nativo che ha fatto una bella partita, vera. Un pensiero particolare al nostro dirigente Alessandro Manili che al momento del terzo gol si trovava dietro la rete e si e scontrato sfortunatamente con un nostro giocatore che stava esultando ed è dovuto addirittura andare al pronto soccorso, un abbraccio da parte di tutta la squadra».



Alba Sant’Elia-Selci 2-0

Di Loreto, Cantonetti

Virgilio D’Annibale (allenatore Alba Sant’Elia): «Bellissima partita, vittoria fondamentale la zona playout. I ragazzi hanno dominato in lungo e in largo contro una squadra che veniva da ottimi risultati. Anche in parità numerica stavamo imponendo il nostro gioco e di questo sono fiero dei ragazzi. Domenica ci aspetta una trasferta molto insidiosa con Scandriglia, portate via qualche punto sarebbe ottimo».

Tiziano Fioravanti (dirigente Selci): «Siamo arrivati al campo un po' nervosi per l’assenza improvvisa di alcuni giocatori e non siamo riusciti a mettere in pratica gli schemi del mister che in questo periodo ci hanno fatto risalire in classifica. Al 20° del primo tempo per una grossa ingenuità siamo rimasti in 10 dopodiché l’Alba ha preso campo e ha pressato facendo esibire il nostro portiere in grandi parate che si è dovuto arrendere ad un tiro imparabile al 46’ del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo provato a pareggiare ma non siamo stati abbastanza bravi e dinamici quanto gli avversari che sono riusciti a chiudere la partita con una bella punizione».



Grotti-Rebibbia 3-2

Tulisevi, Panitti, A. Carmesini (G) Maiali, Indraccolo (R)

Stefano Sinibaldi (allenatore Grotti): «Siamo andati sotto dopo 20 minuti. Piano piano ci siamo aggiustati e abbiamo chiuso meritatamente in vantaggio di un gol il primo tempo. Nella ripresa ci siamo difesi ripartendo sempre, abbiamo avuto diverse occasione per chiudere la partita. Invece a pochi minuti dalla fine su un calcio piazzato abbiamo subito il pareggio ma poi nel recupero siamo tornati in vantaggio su calcio di rigore. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno tenuto il campo, inutile dire che era vitale vincere per continuare a credere almeno nel playout. Ora pensiamo al Velinia, un’altra sfida chiave».

Gianluca Cippitelli (allenatore Rebibbia): «Abbiamo un po’ staccato la spina, siamo andati anche in vantaggio ma chiaramente a questo punto della stagione le motivazioni contano tantissimo. I ragazzi comunque ce l’hanno messa tutta e cerchereamo di chiudere al meglio una stagione positiva».



Montasola-Atletico Roma 1-1

Passarani (M), Bianco (A)

Alessandro Pieroncini (direttore sportivo Montasola): «Nulla da rimproverare ai ragazzi, siamo passati in vantaggio per primi a poi abbiamo preso il gol del pareggio solo nel finale. Buona prestazione, stiamo onarando fino alla fine il campionato».

Nicola Antognetti (allenatore Atletico Roma): «Loro meglio nel primo tempo, noi siamo scesi in campo un po’ timorosi. Nella ripresa abbiamo preso campo ma nel momento in cui pensavamo di aver preso il controllo del gioco abbiamo preso gol su una punizione deviata. A quel punto però non ci siamo disuniti e abbiamo ottenuto il pareggio che tutto sommato è il risultato più giusto».



Nomentum-Poggio Mirteto 2-0

Marco Sautelli (presidente Poggio Mirteto): «Una bella prova dei ragazzi che hanno giocato bene però contano i punti, vediamo cosa accadrà nelle prossime giornate. Vogliamo riuscire a centrare l’obiettivo del playout»



Atletico San Basilio-Scandriglia 3-1

Mevoli

Davide Colantoni (allenatore Scandriglia): «Abbiamo affrontato un'ottima squadra in piena emergenza, siamo stati in partita per più di un'ora sprecando almeno 2 chiarissime occasioni . Il loro vantaggio è venuto al 35’ su calcio di punizione. Nel momento in cui pensavamo di poter riprendere la partita, abbiamo subito il raddoppio con un eurogoal. Da li poi é stato tutto piu difficile. Siamo pronti a ripartire da domenica, nel calcio nulla é scontato».



Capradosso-Ginestra 0-1

Boni

Marco Donati (allenatore Capradosso): «Partita di fine stagione, non è facile trovare motivazioni visto che non abbiamo più nulla da chiedere a questo campionato»

Peppino Tulli (allenatore Ginestra): «Non è stata una gran partita ma siamo riusciti lo stesso a portare a casa tre punti fondamentali, ora siamo anche matematicamente salvi ed è un premio meritato per questi ragazzi visto l’impegno che hanno messo quest’anno».



CLASSIFICA

Passo Corese 55

Scandriglia 51

Settebagni 49

Atletico San Basilio 48

Nomentum 42

Atletico Roma 41

Poggio Nativo, Capradosso, Ginestra e Rebibbia 39

Montasola 37

Selci 25

Alba Sant’Elia e Grotti 22

Poggio Mirteto e Velinia 17



PROSSIMO TURNO

Rebibbia-Montasola

Altetico Roma-Poggio Nativo

Ginestra-Atletico San Basilio

Poggio Mirteto-Capradosso

Scandriglia-Alba Sant’Elia

Selci-Settebagni

Passo Corese-Nomentum

Velinia-Grotti



Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA