RIETI - Nel campionato di Prima categoria turno infrasettimanale ricco di spunti interessanti. La capolista Passo Corese infatti andrà a far visita a Poggio Nativo una delle squadra più in forma del momento, trasferta difficile per Scandriglia che giocherà sul campo dell’Atletico San Basilio. Occhio al Settebagni che sfiderà in casa il Velinia ed è in grande spolvero, più staccato l’Atletico Roma che se la vedrà con il Montasola. In chiave salvezza occhi puntati sulla gara tra Alba Sant’Elia e Selci. Gare insidiose anche per Grotti, in casa contro Rebibbia, e soprattutto Poggio Mirteto, in trasferta a Nomentum. Nel pomeriggio Capradosso affronterà Ginestra ma tutte e due le squadre ormai hanno poco da chiedere a questa stagione.



PROGRAMMA GARE, XI RITORNO, GIRONE C

Settebagni-Velinia (alle 10.30, arbitro Bujor di Civitavecchia, andata 3 -1)

Poggio Nativo-Passo Corese (alle 11, arbitro Canali di Roma1, andata 2-3)

Alba Sant’Elia-Selci (alle 11, arbitro Gallese di Roma1, andata 5-2)

Grotti-Rebibbia (alle 11, arbitro Sanna di Ostia Lido, andata 0-4)

Montasola-Atletico Roma (alle 11, arbitro Gramotelli di Ciampino, andata 2-3)

Nomentum-Poggio Mirteto (alle 11, arbitro Bocci di Roma2, andata 1-0)

Atletico San Basilio-Scandriglia (alle 11, arbitro Bertoldi di Roma2, andata 2-5)

Capradosso-Ginestra (alle 15, arbitro Zielinski di Viterbo, andata 3-1)



CLASSIFICA

Passo Corese 52

Scandriglia 51

Settebagni 46

Atletico San Basilio 45

Atletico Roma 40

Poggio Nativo, Capradosso, Nomentum e Rebibbia 39

Montasola e Ginestra 36

Selci 25

Alba Sant’Elia e Grotti 19

Poggio Mirteto e Velinia 17

