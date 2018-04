di Michel Saburri

RIETI - Nel campionato di Prima Passo Corese salve in vetta scavalcando Scandriglia, occhio a Settebagni e Atletico San Basilio che non mollano. Entra nel vivo la lotta salvezza, Ginestra aspetta solo la matematica per festeggiare dopo i tre punti ottenuti a Poggio Nativo mentre ci sarà da soffrire fino alla fine per tutte le altre.



COMMENTI, IX RITORNO GIRONE C



Settebagni-Rebibbia 1-0

Abate

Emanuel Salustri (direttore sportivo Settebagni): «Partita non bellissima, loro ci hanno messo in diffocoltà visto che sono una buona squadra. Arbitraggio decisamanete penalizzante, la partita per fortuna è rimastra tranquilla. Adesso ci aspettano 4 partite contro le ultime quattro e faremo di tutto per arrivare nel miglior modo possibile allo scontro diretto con Scandriglia e giocarci le nostre carte».

Gianluca Cippitelli : «Siamo andati sotto dopo pochi minuti ma poi siamo stati sempre in partita. Ci poteva stare un stop così dopo una bella serie di risultati positivi, la prestazione comunque è positiva e puntiamo a chiudere la stagione nel miglior modo possibile».



Atletico San Basilio-Alba Sant’Elia 6-1

Bertone

Marco Ianni (dirigente Alba Sant’Elia): «Chiaramente non era oggi la giornata per fare punti salvezza. Rimbocchiamoci le maniche, da qui alla fine abbiamo quattro gare in casa che dobbiamo sfruttare al meglio».



Nomentum-Scandriglia 2-0

Persichetti, Pollini

Filippo De Rossi (direttore sportivo Scandriglia): «Abbiamo giocato una buona partita segnando un gol per tempo e non sfruttando al meglio alcune occasioni. Abbiamo anche rischiato pochissimo, peccato aver perso per strada qualche punto. Comunque cercheremo di fare il meglio fino all’ultima giornata».

Davide Colantoni (allenatore Scandriglia): «Momento difficile, caratterizzato da tantissime assenze. Il risultato ci vede puniti oltremodo contro una squadra che, a mio avviso, ha la rosa piu forte del girone. Noi siamo artefici del nostro destino ma di sicuro la fortuna e tante decisioni arbitrali ci stanno provocando ulteriori problemi».



Grotti-Passo Corese 2-3

A. Carmesini, S. Formichetti (G), Di Giacinto, Giovannangelo, Manna (P)

Stefano Sinibaldi (allenatore Grotti): «Siamo passati per primi in vantaggio poi però abbiamo commesso qualche errore di troppo che non possiamo permetterci. Nulla da rimproverare ai ragazzi che si sono impegnati, da qui alla fine ci sarà da lottare punto a punto. Complimenti a loro che sono davvero un’ottima squadra, grande tecnico e grande società sotto tutti i punti di vista».

Simone Fratini (direttore sportivo Passo Corese): «Partita non facile contro una squadra che non merita la classifica che ha, siamo partiti in svantaggio nonostante un buon inizio. La partita si era un po’ complicata ma nella ripresa con la testa giusta e siamo riusciti a ribaltarla. Speriamo ti tenere il primo posto fino alla fine, adesso viene in difficile».



Capradosso-Selci 1-1

Ottaviani (C), Luciani (S)

Marco Donati (allenatore Capradosso): «Sono passati loro per primi in vantaggio grazie ad una Loro gran gol su punizione, noi però come al solito abbiamo fallito troppe occasioni da rete ed eravamo anche praticamente contati. Cerchiamo di chiudere al meglio la stagione».

Tiziano Fioravanti (dirigente Selci): «Sapevamo che Capradosso era un campo ostico un po’ per la posizione che incute suggestione e un po' perché la loro è una squadra forte fisicamente, però quando in campo hai giocatori del calibro di Luca Gianbernardini e Matteo Luciani diventa facile portare a casa un risultato positivo. Primo tempo giocato alla pari con un eurogoal di Luciani su punizione imprendibile, poi nella ripresa pareggio del Capradosso con Ottaviani in contropiede. A quel punto hanno preso campo e ci hanno messo alle corde e dopo tante parate del nostro portiere c'è stato anche un salvataggio miracoloso di Matteo Iacobelli. Grande soddisfazione perché in campo c'erano 8 juniores. Complimenti all’arbitro Simone Eletti che con polso ha saputo gestire la gara».

A fine partita proteste della società del Selci, le parole del presidente Nello Loreti «Durante la gara di andata abbiamo fatto anche il terzo tempo con loro, nessuno giocando a Selci ha avuto da ridire sulla nostra accoglienza. Questa volta invece siamo stati accolti in maniera pessima, a fine gara al rientro e dentro gli spogliatoi il loro comportamento è stato inqualificabile, ci volevano persino impedire di fare un selfie per festeggiare il pareggio. Non è una situazione accettabile, è necessario un cambio di mentalità».



Velinia-Atletico Roma 0-3

2 Bianco, Sallusti

Marco Pompili (allenatore Velinia): «Partita da dentro o fuori e purtroppo ci siamo arrivati con due dei nostri migliori giocatori infortunati, ovvero Amadei e Tosoni. L'approccio è stato anche buono, ma sono entrate due palle in area e abbiamo preso gol di testa e poi un rigore».

Nicola Antognetti (allenatore Atletico Roma): «Tre punti ottenuti su un campo difficile, non è mai facile giocare questa gare contro una formazione a caccia di punti salvezza. Abbiamo avuto la pazienza e la bravura di colpire al momento giusto, da qui alla fine del campionato puntiamo a far crescere i ragazzi e ad ottenere più punti possibili poi si vedrà a che punto arriveremo».



Poggio Nativo-Ginestra 0-1

Marcelli

Antonio Domenici (allenatore Poggio Nativo): «Gran bella gara. Potevamo vincere noi che, forse, abbiamo avuto più padronanza nel gioco ed abbiamo visto il loro portiere fare tre quattro interventi fantastici. Però, onestamente, anche loro in contropiede hanno avuto due buone occasioni. Poi alla fine, dopo un gol nostro sbagliato, loro hanno trovato il gol su un nostro errore. Complimenti al presidente Bianchi, al mister Tulli ed ai loro ragazzi per la vittoria. La cosa più bella è stato veder loro festeggiare tranquillamente a fine gara in campo per poi scambiare saluti ed abbracci con noi: tutto molto ben lontano dall'agguato stile farwest che ho visto domenica a Scandriglia davanti agli spogliatoi. Ma va bene così, alla fine ho pagato solo io, mi servirà da esperienza».

Peppino Tulli (allenatore Ginestra): «Una gran bella partita che tutte e due le squadra avrebbero potuto vincere, probabilmente il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio ma devo lo stesso fare i complimenti ai mieri ragazzi per come hanno affrontato la gara. Dobbiamo ancora fare qualche punto per poter festeggiare la salvezza. Un ringraziamento a loro per l’ottima accoglienza che abbiamo ricevuto».



Montasola-Poggio Mirteto 0-0

Alessandro Pieroncini (direttore sportivo Montasola): «Partita equilibrata, risultato finale giusto. Noi non abbiamo molto da chiedere a questa stagione, loro chiaramente avevano più motivazioni. Vogliamo onorare la stagione fino alla fine».

Marco Sautelli (presidente Poggio Mirteto): «Abbiamo cercato il gol fino all’ultimo minuto ma non siamo riusciti a segnare, era importante vince ma è andata male».



CLASSIFICA

Passo Corese 49

Scandriglia 48

Settebagni 43

Atletico San Basilio 42

Nomentum e Capradosso 39

Atletico Roma 37

Rebibbia, Montasola e Poggio Nativo 36

Ginestra 33

Selci 25

Alba Sant’Elia e Grotti 19

Poggio Mirteto e Velinia 17



PROSSIMO TURNO, X RITORNO

Rebibbia-Velinia

Alba Sant’Elia-Settebagni

Atletico Roma-Grotti

Ginestra-Nomentum

Poggio Mirteto-Poggio Nativo

Scandriglia-Capradosso

Selci-Atletico San Basilio

Passo Corese-Montasola

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



