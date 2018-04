di Michel Saburri

RIETI - Cambio al vertice nel campionato di Prima categoria, Passo Corese infatti vince a Grotti e scavalca il testa alla classifica Scandriglia, battuto in trasferta da Nomentum. Per il terzo posto è lotta a due tra Settebagni, 1-0 a Rebibbia, e Atletico San Basilio, 6-1 all’Alba Sant’Elia. In chiave salvezza tre punti decisivi per Ginestra che vince a Poggio Nativo e aumenta ulteriormente il distacco dalla zona playout. Pareggio pesante per Selci a Capradosso mentre il Velinia perde in casa contro l’Atletico Roma, Poggio Mirteto invece pareggia a Montasola.



RISULTATI E MARCATORI, IX DI RITORNO, GIRONE C

Settebagni-Rebibbia 1-0: Abate

Atletico San Basilio-Alba Sant’Elia 6-1: Bertone

Nomentum-Scandriglia 2-0: Persichetti, Pollini

Grotti-Passo Corese 2-3 : A. Carmesini, S. Formichetti (G), Di Giacinto, Giovannangelo, Manna (P)

Capradosso-Selci 1-1: Ottaviani (C), Luciani (S)

Velinia-Atletico Roma 0-3: 2 Bianco, Sallusti

Poggio Nativo-Ginestra 0-1: Marcelli

Montasola-Poggio Mirteto 0-0



CLASSIFICA

Passo Corese 49

Scandriglia 48

Settebagni 43

Atletico San Basilio 42

Nomentum e Capradosso 39

Atletico Roma 37

Rebibbia, Montasola e Poggio Nativo 36

Ginestra 33

Selci 25

Alba Sant’Elia e Grotti 19

Poggio Mirteto e Velinia 17

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:26



